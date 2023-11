Narty w Alpach

Alpy to najwyższy łańcuch górski w Europie położony w południowej części kontynentu. Leżą one w granicach 7 państw: Austrii, Francji, Szwajcarii, Włoch, Niemiec, Słowenii oraz Lichtensteinu, jednak najpopularniejsze turystycznie są cztery pierwsze. Długość łuku Alp, który jest wygięty ku północy, wynosi 1200 km, zaś jego szerokość waha się od 150 do 250 km.

Alpy to przede wszystkim piękne krajobrazy, malownicze górskie wioski z drewnianymi budynkami, a także bogaty świat roślin i zwierząt. Przez masywy górskie prowadzą liczne tunele, zaś wzniesienia są połączone wysokimi mostami oraz wiaduktami. To również piękne górskie jeziora, nad którymi leżą malownicze miasteczka. Alpy to raj dla fanów sportów zimowych, głównie narciarstwa. Co roku ściągają do nich turyści z całej Europy. I trudno się dziwić, bowiem obecnie warunki narciarskie w Alpach są znacznie lepsze niż np.: w Polsce.

Kiedy rozpoczyna się sezon narciarski w Alpach austriackich?

Ze wszystkich alpejskich kierunków polscy narciarze najbliżej mają do Austrii. Ośrodki narciarskie w Styrii, Salzburgerlandzie czy Tyrolu cieszą się dużą popularnością. W tych rejonach znajduje się kilka ciekawych miejsc położonych na lodowcach. Dzięki temu sezon narciarski rozpoczyna się tam już jesienią. Niektóre, takie jak lodowiec Hintertux, są otwarte dla narciarzy przez cały rok. Z reguły już w drugiej połowie września otwiera się sezon narciarski w kolejnych ośrodkach na lodowcach takich jak Sölden, Pitztal czy Stubai.

W tym roku otwarcie sezonu nieco się opóźniło. We wrześniu jako pierwszy został otwarty Pitztal. Kolejne trasy narciarskie oraz wyciągi na kolejnym lodowcu Kaunertal zostały otwarte dopiero 7 października. Jak podaje portal skiinfo.pl, na lodowcu Stubai sezon narciarski ruszył 16 października. Zaś na lodowcach w Sölden 18 października. Jest to o ponad 3 tygodnie później niż w 2022 roku.

W pozostałych ośrodkach zlokalizowanych poza alpejskimi lodowcami planowane otwarcie sezonu narciarskiego przypada na listopad. Kolejno otwierane są ośrodki takie jakObergurgl–Hochgurgl w dolinie Oetz czyKitzbühel. Na koniec listopada planowane jest otwarcie m.in.: AxamerLizum, Ischgl, Johann – Alpendorf czy Wagrain.

Sezon narciarski we Włoszech

We Włoszech narciarze mogą już korzystać z lokalizacji na lodowcu Presena (tam sezon ruszył 28 października) oraz w takich lokalizacjach jak Pontedilegno-Tonale czy Cervinia-Breuil.MasoCorto, czyli ValSenales, która jest popularną wśród Polaków lokalizacją narciarską w tym roku planuje rozpocząć sezon prawie 2 miesiące później niż zazwyczaj, czyli 25 listopada zamiast 16 września. W listopadzie otwarte zostały również takie ośrodki jak Solda oraz Livigno.

Prawdziwe rozpoczęcie sezonu narciarskiego we włoskich Alpach będzie miało miejsce dopiero pod koniec listopada i początkiem grudnia. Wówczas otwarte zostaną ośrodki, m.in. takie jak: Cortinad’Ampezzo, TreCime czy MadonnadiCampiglio.

Otwarcie sezonu narciarskiego w Szwajcarii i we Francji

W Szwajcarii czynne są już między innymi Saas Fee, Verbier czy Veysonnaz. Dodatkowo tylko w weekendy otwarte są takie ośrodki jak np.: ArosaLenzerheide, Grimentz-Zinalczy Vercorin.

Natomiast we Francji obecnie jest otwarty tylko jeden ośrodek, ValThorens. Otwarcie pozostałych jest obecnie w planach. Najszybciej, choć dopiero 25 listopada mają zostać otwarte: Orelle oraz CamonixMont-Blanc. Kolejne mają zostać otworzone w grudniu. Na 2 grudnia planowane jest otwarcie m.in.:Courchevel, Les 2 Alpes czy La Tania. Najpóźniej, bo na początku 204 roku planują otwarcie sezonu narciarskiego np.: Col deRousset, La Schlucht czy Ghisoni.