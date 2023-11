Jarmarki bożonarodzeniowe w Niemczech to wielka tradycja. Każde miasto ma co najmniej jeden, ale większość ma po kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt! Historia berlińskich jarmarków sięga XIV w. W średniowieczu były to po prostu coroczne kiermasze, gdzie ludzie ze wsi przyjeżdżali sprzedać swoje produkty, głównie spożywcze i wyroby rzemieślnicze. A także zaopatrzyć się w niezbędne im rzeczy. Z czasem jarmarki te stały się okazją do towarzyskich spotkań i do zażycia miejskich rozrywek. W czasach współczesnych często jest tak, że łączymy zwiedzanie miasta z wyprawą na jarmark. Większość jarmarków w Berlinie zaczyna się 27 listopada, ale niektóre ruszają już w sobotę 25 listopada. Trwają zwykle do końca grudnia.

Jarmark na Alexanderplatz

Na jarmarku znajduje się wiele stoisk oferujących ozdoby choinkowe, rękodzieło, a także pyszne potrawy, w tym słynne niemieckie kiełbaski currywurst i napoje m.in. tradycyjne wino grzane. Na placu ustawiana jest karuzela, a w centrum organizowane lodowisko, z którego leci głośna świąteczna muzyka. Na placu znajduje się wieża telewizyjna (Fernsehturm, 368 m wysokości. Na 208 m znajduje się platforma widokowa. Można na nią wjechać, ale bilety warto kupić wcześniej przez internet. Przy platformie znajduje się obrotowa restauracja Sphere, w której można spokojnie porozmawiać, podziwiając panoramę Berlina. Na placu jest to raczej nie możliwe, bo jest bardzo gwarno. Stolik w restauracji też warto zarezerwować sobie wcześniej przez internet, najlepiej wybrać taki przy oknie. Obrót o 360 stopni trwa godzinę. Cena biletu (wjazdu i rezerwacji stolika) to ok. 130 zł/os.

Jarmark Gendarmenmarkt / Bebelplatz

Jarmark Gendarmenmarkt położony jest, jak nazwa wskazuje, na placu o tej samej nazwie, czyli po polsku Placu Żandarmerii. Ponoć jest to najpiękniejszy plac w całym Berlinie. Przy placu mieszczą się Katedra Niemiecka Deutscher Dom, Katedra Francuska Französischer Dom i teatr Schauspielhaus. Jeśli będziemy w Berlinie bliżej Wigilii, to warto wejść do kościołów, by zobaczyć szopki i świąteczne dekoracje. Ale… wyjątkowo w tym roku i w przyszłym planowana jest przebudowa placu i jarmark został przeniesiony na pobliski plac Bebelplatz. Przy tym historycznym placu mieści się najstarsza opera berlińska Staatsoper Unter den Linden. Warto zwrócić uwagę na pobliskie pałace, które należał do Hohenzollernów. A mianowicie na Pałac przy Operze oraz Stary Pałac (Altes Palais). Przy placu uwagę przyciągają także katedra św. Jadwigi i budynek Starej Biblioteki (Alte Bibliothek).

Gdzie jeszcze na jarmark?

Jarmarki zwykle zaczynają się ok. godziny 11-12 i trwają do 20, a niektóre 21-22. Inne popularne miejsca, gdzie odbywają się jarmarki to:

Charlottenburg Palace obok pałacu królowej Prus Zofii Charlotty Hanowerskiej. Pałac warto zwiedzić wewnątrz.

obok pałacu królowej Prus Zofii Charlotty Hanowerskiej. Pałac warto zwiedzić wewnątrz. Potsdamer Platz, który znajduje się na największym berlińskim plac Placu Poczdamskim , obok dworca.

który znajduje się na największym berlińskim plac , obok dworca. Spandau Old Town, który jest największym jarmarkiem w Berlinie i ponoć najsłynniejszym w Niemczech. Spandau kiedyś był oddzielnym miastem, dziś jest to część Berlina. Warto obejrzeć tam kościół św. Mikołaja i cytadelę.

który jest największym jarmarkiem w Berlinie i ponoć najsłynniejszym w Niemczech. Spandau kiedyś był oddzielnym miastem, dziś jest to część Berlina. Warto obejrzeć tam I jarmark pod Czerwonym Ratuszem, który znajduje się niedaleko jarmarku Alexanderplatz. Czerwony ratusz to budynek z czerwonej cegły, wybudowany w XIX w. w stylu późnego renesansu. Jego wieża ma stylistyką nawiązywać do wieży katedry Notre-Dame w Laon we Francji. Na jarmarku jest organizowane lodowisko. A w pobliżu znajduje się diabelski młyn.

który znajduje się niedaleko jarmarku Alexanderplatz. Czerwony ratusz to budynek z czerwonej cegły, wybudowany w XIX w. w stylu późnego renesansu. Jego wieża ma stylistyką nawiązywać do wieży katedry Notre-Dame w Laon we Francji. Na jarmarku jest organizowane lodowisko. A w pobliżu znajduje się diabelski młyn. Inne ciekawe jarmarki znajdują się także przy Breitscheidplatz i w Prenzlauer Berg. Prenzlauer Berg to dzielnica Berlina, gdzie znajdują się browaryKulturbrauerei oraz stare tereny pofabryczne z budynkami dawnych zakładów przemysłowych. To tu odbywa się jarmark Kulturbrauerei. Jest on o tyle ciekawym jarmarkiem, że poświęcony jest tradycji krajów nordyckich. Można na nim kupić wyroby skandynawskie, napić się grogu czy zjeść szafranową bułeczkę. Zaś jarmark Breitscheidplatz znajduje się obok Kościoła Pamięci Cesarza Wilhelma.

Przydatne informacje

Biura podróży oferują wyjazdy weekendowe do Berlina w cenie od ok. 360 zł. Wyjazd jest w godzinach rannych z dużych miast w Polsce. Powrót z Berlina to wyjazd po północy i nocny przejazd do Polski. Długość jazdy jest uzależniona od tego, z jakiego miasta wyjeżdżamy i od trasy autokaru (może jechać zygzakiem "zbierając" uczestników z różnych miast). Warto zapytać o dokładną trasę u organizatora i orientacyjny czas przejazdu.

Do Berlina można samemu dojechać pociągiem intercity m.in. z Poznania, Trójmiasta, Bydgoszczy czy Warszawy (cena biletu z Warszawy do Berlina w 1 stronę to koszt ok. 240 zł w 2 klasie, czas przejazdu ok. 5,5 godziny).

Lot z Warszawy do Berlina i z powrotem z bagażem podręcznym to koszt ok. 700-800 zł.

Przejazd FliXBusem na trasie Warszawa-Berlin i z powrotem to koszt ok. 400 zł. Czas przejazdu 7-8 godzin.

Cena za nocleg w hostelu w Berlinie za 1 osobę w pokoju 2-osobowym bez wyżywienia i z łazienką na korytarzu zapłacimy od ok. 130 zł, z łazienką od ok. 210 zł, z łazienką i ze śniadaniem od ok. 310 zł.

Lista świątecznych jarmarków w języku angielskim (ew. niemieckim i francuskim) na stronie miasta https://www.berlin.de/en/christmas-markets/

Jeśli nie uda się przed świętami, to może na sylwestra?

Na jarmarki można się wybrać także w okresie poświątecznym. Są często otwarte do pierwszych dni stycznia. Zwłaszcza jeśli planujemy sylwester w Berlinie. Berlin słynie z obchodów noworocznych pod Bramę Brandenburską. Okolice bramy w ostatni dzień grudnia zmieniają się wtedy w jeden wielki jarmark, a stoiska ciągną się przez 2 km w każdą stronę. Oczywiście, oferują głównie jedzenie i napoje. Można spróbować noworocznego pączka z dżemem Berliner Pfannkuchen. Na teren imprezy nie wolno wnosić swoich "zapasów". Pod Bramą Brandenburską tej nocy odbywa się wiele koncertów. Wstęp od godziny 16. Czas trwanie do 2 w nocy. Koszt 10 euro za osobę. Bilety do kupienia przez internet.