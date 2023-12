Belgrad, serbska stolica pełna energii, to świetne miejsce na spędzenie sylwestrowej nocy. Zarówno na powietrzu, jak i w jednym z setek lokali czynnych całą noc czy na zorganizowanej zabawie sylwestrowej. Zwykle w Sylwestra jest w Serbii ciepło. W tym roku w ciągu dnia będzie to 13 st. C, a w nocy 2 st. C. Synoptycy nie przewidują opadów.

Reklama

Jak dojechać do Belgradu?

Dojazd samochodem z Warszawy do stolicy Serbii zajmuje ok.12-13 godzin. Przejazd Flix Busem to cena od 460 zł do 670 zł, w jedną stronę w zależności, czy przesiadka jest w Pradze, Wiedniu czy Budapeszcie. Wyjeżdżamy np. w piątek i przyjeżdżamy na miejsce w sobotę. Oczywiście, podróż autokarem trwa znacznie dłużej niż autem. Na stacji przesiadkowej mamy często 3-5 godzin oczekiwania na kolejny transport, ale dzięki temu jest czas na rozprostowanie nóg i zjedzenie czegoś ciepłego. Ze względu na remont torów dojazd pociągiem z Polski do Belgradu jest utrudniony. Lot z Warszawy trwa niecałe 2 godziny i na chwilę obecną kosztuje 1100 zł w jedną stronę. Za pokój dwuosobowy z łazienką bez wyżywienia zapłacimy od 120 zł za dobę.

Reklama

Serbowie uwielbiają głośną zabawę, śpiewanie, tańce i puszczanie fajerwerków. U nich wita się Nowy Rok na całego! Polska idea ochrony zwierząt od hałasu w tę noc i związane z tym ograniczenia są im obce. Dlatego osoby, które bardzo lubią sztuczne ognie,nad rzeką Sawą i wielu miejscach w mieście będą miały okazję podziwiać rozbłyskujące wszystkimi kolorami tęczy światełka. Zwłaszcza nad rzeką tworzą one niesamowite widowisko. Warto dodać, że fajerwerki są puszczane w totalnym chaosie, we wszystkich kierunkach i zdarzają się też… wystrzały z broni w powietrze! W końcu to są żywiołowe Bałkany…

Reklama

Co warto zobaczyć w Belgradzie?

Belgrad to miasto, które liczy sobie 7 tysięcy lat. Nic dziwnego, że jest mozaiką kultur i zachwyca różnorodnością. Wśród licznych zabytków, które warto zobaczyć, są dzielnica i port Zemun, położone u ujścia rzeki Sawy do Dunaju.

Ważnym zabytkiem jest też twierdza Kalemegdan. Jest to kompleks fortyfikacji wybudowanych za czasów celtyckich, a następnie dobudowanych za czasów rzymskich i nazywanych wtedy Singidunum. Twierdza znajdujące się na wzgórzu wysokości około 125 metrów. Zachowane do dziś budynki pochodzą głównie z XVII wieku. Zimą twierdza jest ozdobiona migoczącymi światłami.

Drugim najważniejszym zabytkiem jest cerkiew św. Sawy, patrona Serbów (serb. Hram svetog Save). Jest to jedna z największych cerkwi prawosławnych na świecie. Budowa świątyni rozpoczęła się pod koniec XIX wieku i do tej pory kosztowała ponad 100 milionów euro. Cerkiew miała być serbską Hagią Sophią, perłą odrodzenia architektury serbskiej, symbolem narodowej niezłomności i nowym centrum prawosławia.

W Belgradzie znajdują się również antyczne wykopaliska i katakumby rzymskie. Ślady rzymskich budowli to np. stara studnia rzymska (35 m głęb., 3,4 m szer.), odbudowana w 1731 r. przez Austriaków. Można obejrzeć kilka cerkwi, synagogę, meczet Bajrakli, katolicką Katedrę Najświętszej Maryi Panny, budynek Parlamentu. Są tu historyczne bramy, grobowce tureckie, muzeum wojskowe, muzeum Nikoli Tesli i ogród zoologiczny.

W okresie około sylwestrowym główna ulica spacerowa Kneza Mihaila jest świątecznie przystrojona. Choć większość Serbów jest prawosławna i Wigilię obchodzą 7 stycznia, to Nowy Rok hucznie świętują od 31 grudnia do… 2 stycznia! A okres świąteczny trwa do 14 stycznia, kiedy to jest prawosławny Nowy Rok. 30 grudnia w Serbii dzieci i młodzież zaczynają ferie świąteczne, które trwają do 22 stycznia.

Na deptaku Knez Mihajlova, w pobliżu głównego placu Trg Republike, co roku odbywa się miejski targ bożonarodzeniowy i noworoczny. Znajduje się tu wiele straganów sprzedających tradycyjne serbskie rękodzieło, prezenty i pamiątki. W tym roku na Placu Republiki do 31 stycznia zorganizowana jestwystawa kiosków belgradzkich z lat 60-tych. Kioski są miejscem sprzedaży wyrobów tytoniowych, książek, płyt, plakatów, a także produktów spożywczych z tamtego okresu. Na placu znajduje się też wystawa plakatów reklamowych z tamtego czasu, a wokół chodzą hostessy przebrane w mundury i stroje z tamtej epoki, z którymi można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Będąc w stolicy Serbii, koniecznie trzeba odwiedzić także "dzielnicę artystów" czyli ulicę Skadarlija. Rozbrzmiewa tu tradycyjna bałkańska muzyka grana na żywo, a ulica porównywana jest do francuskiej dzielnicy Montmartre. W miejscowych knajpkach jadali m.in. Alfred Hitchcock, Jimi Hendrix i hiszpański król Juan Carlos.

Co zjeść i czego się napić w Belgradzie?

Serbska kuchnia jest pełna smaków. Dominują w niej potrawy mięsne i dania z grilla lub pieca. Warto spróbować tradycyjnych potraw, takich jak mielone mięsne małe podłużne kotleciki ćevapčići, rozbitych na cienkie płaskie kotlety pljeskavic, gołąbki w liściach winogron sarma czy pasty paprykowej ajvar. Za duży obiad w restauracji w przeliczeniu zapłacimy ok. 30-40 zł. W Serbii obowiązującą walutą są dinary.

W okresie świątecznym warto skusić się na słodkie tulumby. Są tosmażone, ptysiowo-pączkowe ciastka, nasączone słodowym syropem. Potrawa pochodzi z kuchni tureckiej. Desery w Serbii to koszt ok. 10-20 zł.

Na straganach przez całą noc sprzedawane są grzane wino, gorąca rakia lub šljivovica (serbska brandy śliwkowa), lozovača (winogronowa brandy) i pieczone kasztany. Koszt to ok. 10 zł/porcja alkoholu czy kasztanów.

Jak i gdzie świętowany jest Sylwester?

Belgrad to jedno z najbardziej rozrywkowych miejsc na Bałkanach. Miasto znane jest z dynamicznego życia nocnego. W Sylwestra, ulice miasta tętnią życiem, a liczne kluby, bary i kafany (lokalne tawerny) zapewniają muzykę do rana i obfite posiłki. Wszędzie można palić, w lokalach i na ulicach. W nocy doskonale działa komunikacja miejska. Bilet kupujemy w kiosku na kilka przejazdów. Nie ma pojedynczych biletów.

Serbowie często spotykają się na otwartym powietrzu, aby wspólnie świętować przy muzyce i tańcach. Takie spotkania często rozpoczynają się już koło 16-17 i mają formę "clubbingu". Serbowie chodzą od jednej kafany do drugiej, od znajomego do znajomego, zahaczając od czasu do czasu o jakąś restaurację czy stoisko z jedzeniem. W części knajp ok. 20 zaczynają się biletowane imprezy, a inne są otwarte do rana dla każdego, wejście do nich jest za opłatą lub bez.

Miejska scena koncertowa z występami gwiazd muzyki disko-serbskiej oraz dj-skimi setami zlokalizowana jest pod budynkiem Parlamentu na Placu Parlamentarnym. Wstęp jest bezpłatny. Impreza zaczyna się o godzinie 20.

Druga, spokojniejsza impreza, przeznaczona dla starszej publiczności, organizowana przez miasto w tym roku rozpocznie się w pobliżu mostu Starej Sawy, na promenadzie Savy, o godzinie 20.30. Wystąpuą m.in. Željko Joksimovića, Jeleny Tomašević i Marko Louisa. Wstęp też jest bezpłatny.

Sylwester w Belgradzie to wyjątkowe doświadczenie, które łączy w sobie bogatą kulturę, pyszne jedzenie i niekończącą się zabawę.