Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy rozpocznie parada, która o godz. 17:30 wyruszy z Rynku Nowomiejskiego i przejdzie ulicami Torunia do Rynku Staromiejskiego. W ubiegłych latach jarmark cieszył się wielkim powodzeniem. W tym roku będzie obejmował ok. 50 stoisk. Kupimy na nich oryginalne ozdoby świąteczne, produkty regionalne, naturalne produkty spożywcze, biżuterię i galanterię skórzaną.



Reklama

W ramach wydarzenia będzie można przejechać się karuzelą wenecką, kołem widokowym lub kolejką świąteczną.

Reklama

Ratusz Staromiejski, kamieniczki i Krzywa Wieża

Przy staromiejskim rynku, gdzie odbywa się jarmark, zwraca uwagę Ratusz Staromiejski. Jest to jeden z największych tego typu ceglanych budynków w Europie. Pochodzi z XIV w. Z ratuszem wiąże się legenda. Podobno został on wzniesiony na podobieństwo kalendarza. Jedna wieża to jeden rok, cztery bramy to cztery pory roku, dwanaście dużych sal to miesiące, zaś okien miało być tyle, ile dni w roku. Anegdoty mówią, że w lata przestępne mieszczanie dorabiali dodatkowe okno, które potem zamurowywali. Dziś okien nie jest tyle, co dni w roku, ale wzrok przyciągają umieszczone w nich figurki dawnych mieszczan. Figurki zostały wykonane na podstawie gotyckiego obrazu z jednego z toruńskich kościołów. Jeśli mamy siłę, możemy się wdrapać na szczyt ratuszowej wieży. Rozciąga się z niej wspaniała panorama Torunia.

Reklama

Na rynku warto zobaczyć też zabytkowe kamienice jak Kamienicę pod Gwiazdą, Dwór Artusa czy Pałac Meisnera.

Przechadzając się uliczkami starego miasta, skierujmy swoje kroki w stronę murów do Krzywej Wieży. Jest to średniowieczna baszta obronna, która nazwę zawdzięcza znacznemu odchyleniu od pionu. Legenda podaje, że powstanie baszty wiąże się ze złamaniem ślubów czystości przez Krzyżaka. Zakonnik zakochał się w córce kupca. Pokutą miało być wzniesienie przez niego własnymi rękami pochyłej wieży, która miała symbolizować jego grzech. Inne legendy mówią, że wieża skrzywiła się w obliczu… bluźnierstw Kopernika! Tak naprawdę powstała w XIV w. jako element systemów obronnych, a jej odchylenie spowodowane jest osunięciem się ziemi.

Żywe Muzeum Piernika i katarzynki

Będąc w Toruniu, warto odwiedzić także Żywe Muzeum Piernika, gdzie zobaczymy, jak piernik był wypiekany na ziemiach polskich od XIII w. oraz jak wypieka się go dziś. Będziemy mogli obejrzeć m.in. niezwykłe formy do pierników.

Dzień 25 listopada to także święto ku czci świętej Katarzyny, patronki piekarzy. To ponoć właśnie w tym dniu, kilkaset lat temu w Toruniu, zaczynano przygotowywać dojrzewające ciasto na świąteczne pierniki. Z tej okazji w Fabryce Cukierniczej „Kopernik” kupimy edycje limitowane pierników katarzynek, które mają charakterystyczny kształt. "Katarzynka" to najstarsza toruńska forma do pierników.

Dom Kopernika i Planetarium

W Toruniu warto odwiedzić także dom wybitnego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika. To tu przyszedł na świat w XV w. człowiek, który "ruszył Słońce, a wstrzymał Ziemię", tworząc heliocentryczną teorię. Obecnie oprócz muzeum poświęconemu Kopernikowi, w oficynie Domu Kopernika zobaczymy model dawnego Torunia. Jest przy nim prezentowany spektakl światło-dźwięk poświęcony młodości toruńskiego astronoma i historii jego rodzinnego miasta w średniowieczu. Zaś niebo, które oglądał Kopernik, możemy poobserwować, siedząc wygodnie w fotelach w toruńskim Planetarium. W 2023 roku został zainstalowany nowy projektor gwiazd SKYMASTER ZKP4 LED. Odtwarza on wiernie wyglądu nieba w dowolnej chwili. W Planetarium jest do wyboru kilka seansów, na które warto kupić bilety wcześniej.

Twierdza i skansen

Wartym uwagi zabytkiem jest jeden z największych systemów fortyfikacyjnych w Polsce. Został zbudowany przez Prusaków w XIX w. Jest to Twierdza Toruń. Forty można zwiedzać za dnia samodzielnie lub nocą, pod opieką przewodnika. Na nocne zwiedzanie można kupić na miejscu pochodnie, które dodają klimatu i tajemniczości, zwłaszcza podczas zwiedzania części podziemnej.

Nieopodal toruńskiej starówki znajduje się też niewielki skansen (ok.1,7 ha). To Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej. Zobaczymy tutaj różnorodne obiekty, które można było spotkać we wsi polskiej w okresie od XVIII w. do XX w. Możemy się przejść po zabytkowych chałupach i zabudowaniach gospodarczych. Spacerując, zobaczymy remizę strażacką, kuźnię, wiatrak i młyn wodny oraz barkę rybacką. Ogółem znajduje się tu 19 dużych obiektów i 49 mniejszych, jak piwniczki-ziemianki, przybudówki, studnie, gołębnik, ogródki, przydrożne krzyże i przydomowe kapliczki.