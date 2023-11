Wioska z domem św. Mikołaja znajduje się 8 km od centrum Rovaniemi, 3 km do lotniska. Z centrum co godzinę jeździ autobus. Do Rovaniemi latają z Warszawy samoloty. Lot w jedną stronę trwa ok. 2,5 godziny, a lot w obie strony to wydatek od 1300 zł. Wioska oferuje mnóstwo atrakcji dla dzieci. Od zrobienia sobie zdjęcia ze św. Mikołajem i wręczenia mu listu, poprzez zabawę z elfami, np. można nauczyć się elfiej kaligrafii.

W wiosce można odwiedzić Domek Pani Mikołajowej, przejechać się saniami zaprzężonymi w renifery czy psy husky albo pojeździć na skuterze śnieżnym. Renifery można obejrzeć też na farmie. Jest lodowisko i tor saneczkowy. Można się napić i coś zjeść w lodowej kawiarni, barze lub restauracji. A także wysłać z poczty list do najbliższych.

Kartka otrzymuje specjalny stempel pocztowy Koła Podbiegunowego, niedostępny nigdzie indziej na świecie. Zdjęcia z Mikołajem czy przejażdżki to atrakcje płatne w granicach 35 - 45 euro/os. Za nocleg zapłacimy od 250 zł/os w pokoju 2 os. bez łazienki i bez wyżywienia. Jeśli dysponujemy większą kwotą, możemy zdecydować się na nocleg w małym, przeszklonym igloo (ok. 500 euro za dobę).

Rovaniemi i zorza polarna

W samym mieście Rovaniemi warto obejrzeć również kompleks zabytkowych domów z bali drewnianych. Jeśli będziemy mieć szczęście, może zobaczymy zorzę polarną. Zjawisko to występuje między sierpniem a kwietniem. W tym okresie występuje ok. 150 nocy polarnych. W okolicy znajduje się zoo Ranua, gdzie można zapoznać się z lokalną florą i fauną. Można się wybrać do kopalni ametystu, Centrum Nauki Pilke, Domu Kultury Korundi czy do Muzeum Prowincji Arktikum. Rovaniemi to największe pod względem powierzchni miasto w Finlandii. Przebiega przez nie równoleżnik 66°33′ N. Jest to tzw. krąg polarny czy też koło podbiegunowe, granica oddzielająca strefę umiarkowaną od okołobiegunowej.

Białe miasto Oulu

Z Rovaniemi mamy dobre połączenia kolejowe np. do Oulu czy Helsinek. Do Oulu pociąg jedzie 2,5 do 3 godzin, koszt to ok. 10 euro. W Oulu warto obejrzeć starą zabudowę portową z drewnianymi halami targowymi. Przejść się mostem nad Zatoką Botnicką. Oulu jest miastem, w którym jest dużo wypożyczalni rowerowych czynnych zimą, a miasto przecinają ścieżki rowerowe. Jest tu dużo knajpek, gdzie można odpocząć. Warto zwiedzić katedrę z XVIII w. W Oulu znajduje się port lotniczy (lot do Warszawy od 800 zł). Za sam nocleg w pokoju 2 os. zapłacimy ok. 100 zł/os. Z Oulu pociągiem dojedziemy do Helsinek. Przejazd trwa ok. 7 godzin i kosztuje ok. 30 euro.

Oulu jest nazywane białym miastem, bo w czerwcu i lipcu występuje tu zjawisko białych nocy. Zaś w pod koniec stycznia, na początku lutego Zatoka Botnicka jest skuta lodem i tworzy olbrzymią białą taflę. Podobno, co odważniejsi i poszukujący adrenaliny Finowie, potrafią przejeżdżać rowerami przez pokrytą lodem zatokę. Oulu to baza wypadowa dla narciarzy, którzy chcą pozjeżdżać ze stoku Iso-Syöte. Podróż autobusem zajmuje ok. 2 godziny w 1 stronę.

Stolica Finlandii Helsinki

W stolicy Finlandii warto zobaczyć plac senacki z katedrą luterańską, katedrę prawosławną i Kościół w skale Temppeliaukio. Dzieci z chęcią odwiedzą wesołe miasteczko Linnanmäki. Znajduje się tu 40 różnych urządzeń, w tym 8 kolejek górskich. Warto też pospacerować nad Zatoką Fińską i powdychać zdrowy jod. Jeśli jesteśmy miłośnikami muzyki, warto odwiedzić Park Sibeliusa. Jean Sibelius był wybitnym fińskim kompozytorem.

Na jego cześć ustawiono w parku rzeźbę, która ma przypominać organy. Jest zespawana z 600 rur na kształt fali. Podobne rzeźby ustawiono k. siedziby ONZ w Paryżu i Nowym Jorku. Autorką pomnika jest fińska rzeźbiarka Eilia Hiltunen. Muzeum w domu Sibeliusa znajduje się w Järvenpää, pod Helsinkami. Można tam dojechać pociągiem. W Helsinkach znajduje się lotnisko (lot do Warszawy w 1 stronę to koszt ok. 1000 zł). Nocleg w hostelu zaczyna się od 100 zł/os w pokoju 2 os. bez łazienki i wyżywienia. Muzeum Sibeliusa znajduje się także w mieście Turku. Z Helsinek w 2 godziny dojedziemy pociągiem do Turku.

To najstarsze miasto w Finlandii. Znajduje się tu zamek z XIII w. W zamku można zwiedzać lochy, sale zamkowe i muzeum poświęcone historii Finlandii. Inne atrakcje to katedra z XIII w. oraz pozostałości średniowiecznego miasta IX-XIV w. W okolicy Turku znajduje się park rozrywki Dolina Muminków, ale czynny jest od czerwca do sierpnia.