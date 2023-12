W Polsce jest kilka miejsc, gdzie już pod koniec listopada otworzyły się wioski św. Mikołaja. Atrakcją, która czeka tam na dzieci, jest oczywiście wizyta u świętego Mikołaja. Co jeszcze można zobaczyć w tych miejscach, dowiesz się z poniższej listy.

Wioska św. Mikołaja w Bałtowie

Wioska została zorganizowana na terenie Kompleksu Turystycznego Bałtów (woj. świętokrzyskie). Głównym jej punktem jest baśniowa drewniana chata, gdzie można spotkać się ze św. Mikołajem. Ponadto znajduje się tu osada elfów, gdzie przeprowadzane są warsztaty dla dzieci z tworzenia zabawek. Atrakcją jest Lodowa Kraina, czyli labirynt lodowych korytarzy, w których można napotkać postacie z bajki "Kraina lodu". Odpocząć można w zimowym kinie i obejrzeć seans "Pingwiny z Madagaskaru: Misja Świąteczna'. Można obejrzeć żywą szopkę i przejechać na wiedeńskiej karuzeli. Wioska otwarta jest pon.-pt. 14-18 oraz sob.-ndz. 11-19. Wyjątkowo w dniu 6 grudnia - 14 -19.

Pakiet na wszystkie atrakcje kosztuje 69 zł (bilet do samej chaty i wioski elfów - 45 zł), dzieci do lat 2 - 1 zł.

Zimowe Królestwo w Energylandii w Zatorze

Park Rozrywki Energylandia w Zatorze (woj. małopolskie) zimą zamienia się w kolorową wioskę pełną świateł "Winter Kingdom". Jest ich 5 000 000 i ponoć widać ją z kosmosu! Można spotkać tu Mikołaja i wziąć udział w warsztatach zdobienia pierników. Wrażenie robi Ogród Świateł i kilkunastometrowa choinka. Odbywają się świąteczne pokazy artystyczne oraz jarmark bożonarodzeniowy. Jest otwarte lodowisko, snowtubing, roller coastery i karuzele. Można się ogrzać przy licznych ogniskach i paleniskach na terenie parku. Bilety do godziny 15: normalny 99 zł, ulgowy 79 zł; po 15 do 19: normalny 59 zł; ulgowy 49 zł. Dzieci do lat 3 - 1 zł. Park otwarty jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 11-19.

Wioska św. Mikołaja Mazurolandia

W wiosce w Mazurolandii w Parczu/Gierłoży można odwiedzić św. Mikołaja, poznać jego pomocników, napisać list, skorzystać z niszczarki złych uczynków, pomalować farbami swoją bombkę, którą można zabrać do domu czy poszaleć na sali zabaw. Można też posłuchać magicznych opowieści na Polanie Legend i Baśni. Wioska dostępna jest dla grup zorganizowanych, a dla klientów indywidualnych w weekendy 9 - 10 grudnia i 16 -17 grudnia po wcześniejszej rezerwacji (tel. 609 933 434). Koszt 40 zł/os.

Chata świętego Mikołaja w JuraPark Krasiejów

W Parku Rozrywki JuraPark Krasiejów k. Opola można zrobić sobie zdjęcie ze św. Mikołajem, porozmawiać z jego pomocnikami elfami oraz zrobić z nimi mydełka czy udekorować pierniczki. Można się przejść po parku i obejrzeć dinozaury otulone śnieżną pierzynką lub odpocząć podczas seansu w zimowym kinie. Wstęp kosztuje 60 zł (dziecko + 1 dorosły), 30 zł- drugi dorosły, 5 zł dziecko do lat 2. Cena warsztatów to 19 zł. Otwarte od 9 do 15 w dni powszednie i 9-16 w weekendy.

Wioski św. Mikołaja dla grup zorganizowanych

W Polsce otwarto też wioski świętego Mikołaja tylko dla grup zorganizowanych. Mają one ułożony program. Taka wioska znajduje się w Świątecznej Krainie w Promno-Stacja (woj. wielkopolskie, Zajazd Rzepicha tel.725 482 512). Program trwa ponad 2 godziny i obejmuje: obejrzenie szopki, zabawę z pisaniem listu do Mikołaja i naukę kolęd, warsztaty tworzenia świątecznych świeczników, zabawę w igloo oraz odwiedzenie domku św. Mikołaja. Cena za osobę: 60-65 zł (w zależności od wielkości grupy).

Zimą w wioskę św. Mikołaja zamienia się też Skansen w Biczu k. Starego Miasta (woj. wielkopolskie). Można tu odwiedzić pracownię elfów, wysłać list z poczty św. Mikołaja, przejść się po jarmarku świątecznym, napić się zimowej herbatki, nauczyć lepienia pierników czy pobawić z elfami. Rezerwacje pod telefonem 577 727 333, 577 898 222.