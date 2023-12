Na każdym ze świątecznych jarmarków napijemy się grzanego wina, gorącej czekolady i spróbujemy lokalnych słodyczy oraz potraw na ciepło. Możemy też kupić miejscowe rękodzieło czy wyroby charakterystyczne dla danego kraju. Będą to unikatowe prezenty, których nie kupimy w normalnym sklepie czy przez internet.

Jarmarki w Dreźnie i Pradze zostały uznane za top 10 najlepszych jarmarków w Europie. Można na nich odpocząć, poczuć magię świąt, a dodatkowo zwiedzić miejsce, w którym się odbywają. Do tych miast możemy wybrać się autem, pociągiem czy skorzystać z tzw. wycieczki jednodniowej express z biura podróży. Koszt takiej wycieczki w biurze podróży to ok. 200 zł (nie ma wyżywienia i noclegu). Czas dojazdu i pobytu na jarmarku uzależniony jest od biura.

Jarmarki w Dreźnie

Uznawane są za jedne z najstarszych i najpiękniejszych w Niemczech. Odbywają się tutaj od 1434 roku! Odwiedza je ok. 3 mln osób. Najsłynniejszy jarmark w Dreźnie nosi nazwę Striezelmarkt. Jego nazwa oznacza "jarmark struclowy" i pochodzi od słynnej bożonarodzeniowej strucli stollen. Jarmark odbywa się na Altmarktcie (Starym Rynku).

Strucla drezdeńska to wyrób, który warto spróbować i nawet przywieźć na prezent. Strucla zrobiona jest z ciasta drożdżowego, nadziana bakaliami i marcepanem, obsypana cukrem pudrem. Na środku ma charakterystyczny garb. Ponoć jej receptura pochodzi z XV w. i zmieniła się nieznacznie. W okresie świątecznym całe Drezno zmienia się w miasto pełne straganów i festiwali. Na samym terenie jarmarku odbywa się ok. 150 występów aktorskich dziennie. Można obejrzeć 14-metrową, bożonarodzeniową choinkę.

Niemal cała ulica Prager Strasse obstawiona jest straganami, ciągnącymi się aż na drugą stronę rzeki Elby. Przy brzegu rzeki Elby cumują świątecznie przystrojone łódki. Do Drezna dojedziemy pociągiem z dużych miast np. z Warszawy z 2-3 przesiadkami, czas to ok. 9 -10 godzin, cena za bilet ok. 200 zł-300 zł. Autem z Warszawy jest to 620 km. Nocleg w pokoju 2 os. z łazienką, bez wyżywienia to koszt ok. 200 zł/os.

Jarmarki w Pradze

Praskie jarmarki zostały uznane przez czytelników amerykańskiego dziennika USA Today za najpiękniejsze w Europie. Są otoczone pięknymi zabytkami. Największy z nich odbywa się na Rynku Staromiejskim (Staroměstské náměstí). Mniejsze w na Placu Wacława (Václavské náměstí) u stóp Muzeum Narodowego, kolejny na największym średniowiecznym placu w Europie – Placu Karola albo w pobliżu secesyjnej perły, którą jest Miejski Dom Reprezentacyjny na Placu Republiki (Náměstí Republiky). Jarmarki znajdują się też przy Placu Tyla (Tylovo náměstí), Placu Pokoju (Náměstí Míru) , przy Zamku Praskim (Pražský hrad) i deptaku Smíchov.

Warto spróbować tutaj pysznego czeskiego kołacza (tzw. kurtoszkalacz) obsypanego cynamonem, gorącego miodu pitnego i czeskiej szynki na ciepło. Do Pragi dojedziemy pociągiem z dużych miast np. z Warszawy z 2-3 przesiadkami, czas to ok. 9 -10 godzin, cena za bilet ok. 200 zł-300 zł. Autem z Warszawy jest to 740 km. Praga jest tak modną stolicą, że już za nocleg w pokoju wieloosobowym zapłacimy od 200 zł/os. Do Pragi jest bezpośredni pociąg z Warszawy, który jedzie 8 godzin, ale bilety na ten pociąg są już do świąt wyprzedane.