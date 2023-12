Najmniejsze z najmniejszych

Wśród rozległych kontynentów i oceanów trudno dostrzec te miniaturowe kraje. Watykan, Monako, Nauru, Tuvalu, San Marino, Liechtenstein, Republika Wysp Marshalla i St. Kitts i Nevis – to 8 najmniejszych państw świata, pełnych historii, ciekawostek, kultur i tradycji. Dla porównania dodajmy, że województwo mazowieckie ma powierzchnię ponad 35 000 km².

Mikropaństwa stanowią fascynujący przykład tego, jak historia, kultura i nowoczesność mogą współistnieć na niewielkiej przestrzeni. To pełnoprawne kraje z własnymi władzami, a czasem nawet walutami, językami i kulturami. Każde z nich jest wyjątkowe i oferuje coś więcej niż tylko skromną powierzchnię.

Najmniejsze państwa w Europie

Zaczynamy od Watykanu, najmniejszego państwa świata, będącego enklawą w Rzymie. To tu, na zaledwie 0,44 km², mieszka papież i odbywają się kluczowe dla katolicyzmu wydarzenia. Watykan jest jedynym państwem na świecie, którego oficjalnym językiem jest łacina. Fascynuje nie tylko jako centrum religijne, ale też jako skarbiec sztuki – bazylika św. Piotra, Kaplica Sykstyńska z freskami Michała Anioła, będąca jednym z największych dzieł architektury, to tylko przykłady. Watykan jest również najmniejszy pod względem ludności, mieszka w nim niespełna 900 osób.

Na Lazurowym Wybrzeżu położone jest Monako, słynące z luksusu i kasyn. To drugie najmniejsze państwo świata ma największą na świecie gęstość zaludnienia. Rozciąga się na 2 km², jest mekką bogaczy i celebrytów. Monako jest znane jako raj podatkowy, a ponad 30 proc. populacji stanowią w nim milionerzy. Jest również gospodarzem jednego z najbardziej prestiżowych wyścigów Formuły 1 – Grand Prix Monako.

Znajdujące się w środkowych Włoszech San Marinoo powierzchni 61 km² uznawane jest za najstarszą republikę na świecie, powstałą w 301 roku n.e. Jego malownicze położenie na górze Titano oferuje niezapomniane widoki, a historyczne zabytki opowiadają o bogatej przeszłości. Jest jednym z państw, które mają więcej samochodów niż mieszkańców i więcej telefonów komórkowych niż ludności.

Książęcy kraj Alp – Liechtenstein – ukryty między Szwajcarią a Austrią, znany jest z bankowości i produkcji znaczków. Jego górskie krajobrazy i średniowieczne zamki tworzą atmosferę jak z bajki. Jego powierzchnia stanowi 160 km². Liechtenstein ma jeden z najniższych wskaźników bezrobocia na świecie i nie ma własnego lotniska, najbliższe znajduje się w Szwajcarii.

Najmniejsze państwa na świecie

Nauruto wyspa w Mikronezji w regionie Pacyfiku, która kryje w sobie historię bogactwa i upadku. W przeszłości dzięki eksploatacji fosfatów (pochodnych kwasu fosforowego) było jednym z najbogatszych krajów na świecie per capita, dziś zmaga się z problemami ekologicznymi i gospodarczymi. Powierzchnia Nauru wynosi 21 km². To wyspiarskie państwo nie posiada stolicy w formalnym tego słowa znaczeniu. Nauru jest jednym z najmniej odwiedzanych krajów na świecie, co sprawia, że jest prawdziwym skarbem dla miłośników nietypowych podróży.

Tuvalu, składające się z dziewięciu atoli i raf koralowych, zajmuje powierzchnię 26 km² na południowym Pacyfiku. To jeden z najmniejszych i jednocześnie niemal nieodwiedzanych przez turystów krajów. Niestety znajduje się również w czołówce państw najbardziej zagrożonych wzrostem poziomu morza, co czyni go częścią globalnej dyskusji na temat zmian klimatycznych. Tuvalu czerpie znaczne dochody z wynajmu swojego domenowego sufiksu internetowego ".tv”.

Kolejne na liście państwo to zajmująca obszar 181 km² Republika Wysp Marshalla, która obejmuje niemal 1300 wysp i atoli rozrzuconych na powierzchni około miliona kilometrów kwadratowych na Pacyfiku. Uznawana jest za jeden ze światowych rajów podatkowych. W latach 40. XX wieku Stany Zjednoczone przeprowadziły testy jądrowe m.in. na marszalskiej wyspie Bikini. Jej mieszkańcy odczuwają skutki nuklearnych prób do dziś.

Ostatnie w naszej mikrowyliczance jest St. Kitts i Nevis o powierzchni 261 km². To kraj leżący w Ameryce Środkowej na Morzu Karaibskim. Ta wulkaniczna wyspa znajdująca się w strefie równikowej urzeka tropikalną florą i fauną oraz karaibskim stylem życia. Masowa turystyka jeszcze tam nie dotarła, co czyni St. Kitts i Nevis ciekawym pomysłem na oryginalne wakacje.

Polski mikroakcent – Królestwo Kabuto

Królestwo Kabuto to nieformalne państwo założone przez Mieszka Makowskiego pod Radomiem. Ma flagę, terytorium (kawałek łąki we wsi Wieniawa) oraz kilka tysięcy obywateli. Ma własne prawo, system gospodarczy i granice. Jako "państwo w państwie” stanowi atrakcję turystyczną Radomia.