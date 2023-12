Amsterdam to miasto zbudowane na wodzie. Poprzecinane jest wąskimi kanałami i usiane małymi mostkami. Jest ich w całym mieście 2500! Charakterystyczne są tu też wąskie i wysokie kamienice. Niektóre mają nawet tylko 2,5 metra szerokości! Na ich szczycie często można zobaczyć haki. Zaczepiano o nie liny, na których były wciągane szersze meble, które nie mieściły się na klatce schodowej. Następnie "wnoszone" były do mieszkania oknami. Znakiem rozpoznawczym miasta jest też obecność wielu rowerów, z których Holendrzy korzystają zimą tak samo jak i w inne pory roku. Jest wiele muzeów m.in. Vincenta van Gogha, gdzie zobaczymy "Słoneczniki" czy Narodowe Rijksmuseum, w którym wśród 5000 zgromadzonych obrazów, obejrzymy słynne działo Rembrandta "Straż nocna". W kawiarniach tzw. "coffeeshopach" można nabyć produkty z marihuaną (należy je spożyć tylko w kawiarni). Warto popływać łódką po kanałach i wybrać się na spacer do słynnej dzielnicy "Czerwonych latarni". Dodatkowo świąteczną atrakcją jest to festiwal świateł i dwa jarmarki.

Reklama

Reklama

Festiwal świateł "Amsterdam Light Festival"

Festiwal świateł w Amsterdamie ruszył 30 listopada i potrwa do 21 stycznia. Już od godziny 17 zapalane są instalacje świetlne, rozmieszczone wzdłuż kanałów. Można je podziwiać, wykupując rejs po kanałach lub wybrać się na spacer wzdłuż kanałów trasą zwaną Iluminada. Instalacji jest ok. 40. W mieście odbywają się też w różnych godzinach wieczornych spektakle z wykorzystaniem światła. Broszury z programami dostępne są np. w punktach zakupu rejsu przy kanałach. Nocny rejs wycieczkowy po kanałach kosztuje ok. 20 - 25 euro i trwa ok. 1,5 godziny. Warto wykupić go dzień wcześniej, bo jest to bardzo popularna atrakcja. Idąc wzdłuż kanałów, bez problemu znajdziesz punkt sprzedaży rejsów. Instalacje są gaszone o 22 (od poniedziałku do środy) i o 23 (czwartek-niedziela). Trasa wodna oglądania instalacji nazywa się Water Colors. Trasa piesza przebiega głównie wzdłuż kanału Keizersgracht.

Reklama

Lodowa wioska na Placu Muzeów

W najbliższą środę, 13 grudnia rusza, najsłynniejszy w Amsterdamie jarmark Ice Village (czyli Lodowa wioska). Odbywa się na Museumplein (Plac Muzeów). Potrwa do 26 grudnia. Stragany z jedzeniem, napojami i rękodziełem będą otwarte od 12 do 21. Wstęp jest bezpłatny. W okresie świątecznym warto spróbować smażonych w głębokim oleju tłuszczu oliebollen. Jest to rodzaj pączków najeżonych bakaliami. Mniej tradycyjne są nadziewane kremem waniliowym. Warto spróbować też mięsnych kulek bitterbal czy kupić słynny holenderski ser. To właśnie z tego kraju pochodzą najsłynniejsze gatunki żółtych serów jak Gouda, Edam czy Leyden. Charakterystyczne są także takie gatunki jak Beemster, Old Amsterdam, Maasdam, Maaslander, Parrano czy Kanterkaas. Na straganach kupimy też marynowane na surowo śledzie z cebulą o nazwie hollandse nieuwe. Są to młode śledzie poławiane od czerwca do sierpnia. Następnie marynowane i jedzone w świątecznym okresie, często w słodkiej bułce. Z ryb można napotkać jeszcze smażone w cieście piwnym kawałki dorsza, mintaja, morszczuka czy plamiaka. Danie nazywa się kibbeling. Podawane jest z sosem tatarskim lub czosnkowym. Oczywiście słynne są też tutaj grube belgijskie frytki, podawane z majonezem. Kupimy je w większości kramików z jedzeniem.

Zimowy Raj w centrum kongresowym RAI

Od 14 do 30 grudnia otwarty będzie największy jarmark w Holandii - Het Amsterdamse Winterparadijs czyli Zimowy Raj. Odbywa się w centrum kongresowym RAI. Oprócz straganów znajdują się tu lodowisko i zimowe wesołe miasteczko z karuzelami, zjeżdżalniami, torami przeszkód i młyńskim kołem. Odbywają się tu występy aktorów i piosenkarzy. Wstęp jest płatny. Cena wynosi od 20 do 30 euro (zależy od dnia i godzin wejścia). Obejmuje większość atrakcji jak lodowisko, karuzele czy występy artystyczne. Oczywiście jedzenie i picie kupujemy we własnym zakresie.