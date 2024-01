Passo del Tonale to prawdziwy raj dla narciarzy i snowboardzistów. Z ponad 100 km tras narciarskich i 30 wyciągami, każdy – od początkującego po eksperta – znajdzie coś dla siebie. Świetne warunki śniegowe, szerokie i bezpieczne trasy oraz nowoczesne wyciągi to tylko niektóre z zalet tego miejsca.

Gdzie leży Passo del Tonale?

Passo del Tonale to przełęcz w Alpach Retyckich i położona tam stacja narciarska. Znajduje się na granicy Lombardii i Trentino, w sercu włoskich Alp. Leży na wysokości 1883 metrów n.p.m. To miejsce, gdzie słońce świeci niemal przez cały rok, stąd nazwa regionu "Dolina Słońca" (Val di Sole). Występują tu jedne z najobfitszych opadów śniegu w całych Alpach, co sprawia, że są tu świetne warunki zjazdowe.

Region ten jest dobrze rozwinięty pod względem turystycznym. Oferuje turystom wygodne warunki do uprawiania nie tylko narciarstwa i snowboardingu, ale i spacerów w racach śnieżnych czy korzystania z nart biegowych. A nawet łyżwiarstwa! Sprzęt wypożyczymy bez problemu na miejscu. Jest wiele restauracji, barów, a dla spragnionych życia nocnego - dyskotek.

W pobliżu Passo del Tonale leży drugi znany ośrodek narciarski - Ponte di Legno. Można do niego dotrzeć kolejką linową. Jest to mała wioska górska, która zapewnia większą kameralność niż większa miejscowość Tonale.

Trasy narciarskie w Passo del Tonale

Północna część stacji Passo del Tonale to trasy trudne i średnio trudne, wytyczone na terenie lodowca Presena. Należy do nich czerwona trasa zjazdowa z lodowca do miasteczka oraz czarna trasa Paradiso. Obok centrum miasteczka Tonale znajdują się łatwe trasy rodzinne i szkółki narciarskie.

Najbardziej okazała trasa narciarska rozpoczyna się przy górnej stacji kolejki linowej Passo Paradiso. Ten stok zjazdowy jest jedną z najdłuższych, najpiękniejszych i najbardziej ekscytujących tras zjazdowych w Europie. Trasa opada w stronę przełęczy, a następnie oferuje nieprzerwany, dwunastokilometrowy zjazd do Ponte di Legno, skąd można rozpocząć zwiedzanie regionu, odwiedzając pobliską miejscowość Corno d’Aola. Podróż powrotną umożliwia długa, szybka kolejka linowa do Passo Tonale.

Jednodniowy karnet narciarski dla osoby dorosłej kosztuje 60 euro, dwudniowy - 109 euro, a na 6 dni - 280 euro.

Dojazd i zakwaterowanie

Z głównych miast Polski można dojechać do Val di Sol autokarem. Czas przejazdu to ok. 20 godzin. Autokar dojeżdża do miejscowości zlokalizowanych w regionie Val di Sol tj. Mal, Dimaro, Marilleva 900, Mezzana, Passo Tonale, Ponte di Legno i Aprica. Koszt to ok. 800 - 900 zł w obie strony.

Można też polecieć samolotem do Verony, Bergamo czy Mediolanu i autokarem dojechać do Tonale. Lot trwa ok. 2 godziny, przejazd autokarem ok. 3 godziny. Cena za autokar to ok. 200 zł, a loty w promocji w styczniu w 1 stronę można kupić nawet od 141 zł (bez bagażu rejestrowanego).

Tonale to kurort, który oferuje różnorodne opcje noclegowe, począwszy od luksusowych hoteli po przytulne domki górskie. Ceny za nocleg zaczynają się w hotelu w pokoju 2 os. z łazienką na korytarzu od 300 zł/os. za dobę. W Ponte di Legno ceny w hotelu w pokoju 2 os. ze wspólną łazienką wynoszą od 200 zł/os. za dobę. W prywatnych kwaterach można znaleźć pokoje 2 os. z łazienką w cenie od 200 zł/os za dobę.

Dodatkowe atrakcje

Jedną z największych atrakcji, poza trasami narciarskimi jest Lodowiec Presena. Lodowiec znajduje się na wysokości ponad 3000 metrów nad poziomem morza. Najpierw nowoczesną gondolą wjedziemy na wysokość 2.585 m n.p.m. na Passo Paradise, a dalej wyciągiem krzesełkowym, aż do Cima Presena na wysokości 3.069 metrów.

Lodowiec Presena oferuje doskonałe warunki do narciarstwa niemal przez cały rok, a jego malownicze widoki zapierają dech w piersiach.

Na szczycie lodowca zbudowane igloo, gdzie można spędzić noc. Cena za igloo do 300 euro za dobę. Igloo znajdują się obok schroniska Rifugio Capanna Presena. Ściany wewnętrzne igloo pokryte są lodowymi płaskorzeźbami. Łóżka to materace przykryty kocami i skórami zwierząt.

Odbywają się też raz w tygodniu koncerty w specjalnie zbudowanym lodowym teatrze. Muzycy grają na lodowych instrumentach, które są specjalnie podświetlane. Koncerty odbywają się od stycznia do końca marca. Grane są utwory od jazzu przez rock po pop, muzykę klasyczną i tradycyjną. Teatr mieści 200 osób. Bilety kosztują 30-40 euro.

Region Val di Sole jest tak popularny wśród polskich turystów, że odbywają się tu nawet na początku marca "Polish days", gdzie budowana jest scena koncertowa i występują polscy artyści.