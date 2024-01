Według najnowszych danych turystyka tego śródziemnomorskiego kraju powróciła do poziomu sprzed pandemii już jesienią tego roku. A ten rok zapowiada się nadzwyczaj udanie. Malta liczy zwłaszcza na turystów z Polski!

Polacy zakochali się w Malcie

"Polska jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynkiem dla turystyki przyjazdowej na Maltę (…) Polacy odwiedzają nas przez cały rok, zazwyczaj w celu spędzenia krótkiego urlopu, rodzinnych wakacji, nauki języka angielskiego lub też aktywnego wypoczynku. Osoby podróżujące z Polski szukają ciepłych i gościnnych miejsc, takich jak Wyspy Maltańskie. Malta zyskuje na popularności w Polsce nie tylko ze względu na klimat i atrakcyjne ceny, ale także stale rosnącą liczbę połączeń między tymi krajami. Zima przyniesie duży wzrost liczby miejsc w samolotach dwóch linii lotniczych latających na Maltę z Polski. Zwiększy to wartość Malty jako miejsca przyjaznego rodzinom i atrakcyjnego cenowo, zwieńczonego wspaniałą śródziemnomorską gościnnością" - powiedział Carlo Micallef, dyrektor zarządzający Maltańskiej Organizacji Turystycznej.

Maltańska turystyka w liczbach

Według najnowszych danych Urzędu Statystycznego Malty (NSO), od stycznia do października 2023 roku kraj ten odwiedziło 2,6 mln zagranicznych gości. Wpływy z tego tytułu osiągnęły wartość wysokość 2,4 mld euro. Oznacza to, iż turystyka tego wyspiarskiego kraju przekroczyła z nawiązką rekordowe wyniki sprzed 4 lat.

Swój wkład w dobre wyniki maltańskiej turystyki mają także goście z Polski. Według danych NSO, przez dziesięć miesięcy ubiegłego roku Maltę odwiedziło 130 tys. turystów z Polski. W samym październiku było ich 14 tys., więcej niż np. Hiszpanów (9,5 tys.). Obecnie znajdują się oni w czołówce 5 europejskich narodów, które najliczniej odwiedziły Maltę do tej pory - obok Włochów, Brytyjczyków, Francuzów i Niemców.

"Pierwotnie planowaliśmy, że nasza turystyka powróci do stanu z 2019 roku z końcem tego roku. Jest to dla nas wielkie zaskoczenie, że dane są bardziej optymistyczne od tego, co zakładaliśmy. Podobnie jest z liczbą turystów z Polski. Zakładamy, iż ten rok zamkniemy z liczbą 160 tys. polskich gości. W przyszłym roku stawiamy sobie jeszcze wyżej poprzeczkę. Naszym celem będzie przyciągnięcie 200 tys. turystów z Polski w skali roku" – stwierdził John Mary Attard, regionalny dyrektor biura Maltańskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie.

Zdaniem ministra turystyki Malty perspektywy dla maltańskiej turystyki na rok 2024 są bardzo obiecujące. Spodziewany jest dwucyfrowy wzrost w pierwszych trzech miesiącach nowego roku.

Malta na ferie zimowe

Malta, z jej łagodnym śródziemnomorskim klimatem, jest doskonałym miejscem na ucieczkę od zimowego chłodu w Polsce. Temperatury na Malcie w okresie zimowym są przyjemne, co pozwala na zwiedzanie i relaks bez mroźnych warunków. Ponadto mniejsza liczba turystów w tym okresie oznacza spokojniejsze wakacje.

Malta, położona w sercu Morza Śródziemnego, jest wyjątkowym miejscem, które łączy w sobie historię, kulturę i niesamowite krajobrazy. W okresie ferii zimowych temperatury oscylują miedzy 10 a 15°C.

Zima to czas, gdy Malta jest mniej zatłoczona, co oznacza spokojniejsze zwiedzanie i brak długich kolejek do najpopularniejszych atrakcji.

Malta słynie ze swojej dużej liczby słonecznych dni, nawet w sezonie zimowym. To oznacza, że możesz spodziewać się wielu jasnych i słonecznych dni, które są idealne do zwiedzania i relaksu na świeżym powietrzu.

Minusem jest to, że zima to pora roku, kiedy na Malcie pada więcej deszczu niż latem, opady są zazwyczaj krótkie i niezbyt intensywne. Jednak warto zabrać ze sobą z Polski parasol.

Dodatkowo ceny biletów lotniczych i zakwaterowania są niższe niż w sezonie letnim, co sprawia, że ferie zimowe to idealny czas na odwiedzenie wyspy.

Maltańskie zamki i plenery jak z filmu fantasy

Malta oferuje mnóstwo atrakcji, od imponujących zamków po miejsca, które były planem filmowym dla popularnego serialu "Gra o Tron". Zwiedzanie historycznych miejsc Malty dostarcza niezapomnianych wrażeń zarówno miłośnikom historii, jak i fanom serialu.

Malta słynie z imponujących zamków i fortyfikacji, które świadczą o jej bogatej historii militarniej. Zamek św. Anioła w Birgu, Fort Rinella w Kalkara i Fort St. Elmo w Valletcie to tylko niektóre z miejsc, które warto odwiedzić.

Spacerując po wąskich uliczkach Valletty, Mdiny czy Victorii na wyspie Gozo, można podziwiać barokowe kościoły, kolorowe balkony i starożytne ruiny.

Dla fanów "Gry o Tron" Malta jest miejscem pełnym niespodzianek. Wiele scen z pierwszego sezonu serialu zostało nakręconych na Malcie. Mdina, dawna stolica Malty, posłużyła jako Królewska Przystań, a Fort Ricasoli - jako Czerwona Twierdza. Zwiedzanie tych lokacji to niezwykła podróż dla każdego fana serii. Przechadzając się uliczkami Mdiny, dawnej stolicy Malty można się poczuć jak w serialowym Westeros!

Oprócz bogatej historii Malta zachwyca również swoim naturalnym pięknem. Klify Dingli, Błękitna Laguna na Comino czy zatoka Ramla Bay na Gozo to tylko najbardziej znane przykłady malowniczych miejsc, które warto odwiedzić.

Dojazd, zakwaterowanie i inne koszty

Cena wyjazdu na tę malowniczą wyspę zależy od wielu czynników, w tym od wybranego środka transportu, zakwaterowania oraz indywidualnych preferencji co do wyżywienia i atrakcji.

Loty z Polski na Maltę są dostępne z wielu miast, w tym z Warszawy, Krakowa, Poznania czy Wrocławia. Najtaniej lot na Maltę w styczniu/lutym w obie strony bez bagażu rejestrowanego można kupić za ok. 220 zł.

Na Malcie jest szeroki wybór opcji zakwaterowania - od niedrogich hosteli, przez apartamenty, aż po luksusowe hotele. Ceny zakwaterowania mogą się różnić w zależności od lokalizacji, standardu i terminu pobytu. W sezonie zimowym można często znaleźć bardziej przystępne ceny niż w szczycie lata. Obecnie cena za pokój 2-osobowy z łazienką, bez wyżywienia za dobę na booking.com zaczyna się od 220 zł.