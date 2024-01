Podróżowanie to sposób na relaks, a także na zdobywanie nowych doświadczeń. I niezapomniane wspomnienia. Może warto rozważyć Malediwy, Szwajcarię, Japonię czy Biegun Północny jako interesujący kierunek na wypoczynek podczas najbliższych ferii? Te miejsca cieszą się dużym powodzeniem wśród globtroterów.

Reklama

Rajskie Malediwy

Malediwy słyną z pięknych, białych plaż i krystalicznie czystej wody, idealnych do wypoczynku i relaksu.

Wody wokół Malediwów słyną z przepięknych raf koralowych, egzotycznych ryb i żółwi morskich. To sprawia, że jest to jeden z najlepszych na świecie celów dla miłośników nurkowania i snurkowania.

Reklama

Wiele wysp na Malediwach posiada ekskluzywne kurorty, oferujące prywatne wille, często z bezpośrednim dostępem do wody i prywatnymi basenami. Najbardziej luksusowe domki zbudowane tuż nad samym oceanem, często mają część podłogi przeszklonej. Są w odpowiedniej odległości od siebie, by gwarantować prywatność. A na specjalne życzenie posiłki są dostarczane do drzwi.

Kurorty na Malediwach oferują wysokiej klasy usługi spa i wellness, zapewniające relaks i odnowę. Lokalne wycieczki umożliwiają zwiedzanie innych, pobliskich wysp.

Koszt lotu z Polski na Malediwy może wahać się od około 2,500 zł (w promocji) do 5,000 zł za osobę w obie strony, w zależności od linii lotniczej i klasy lotu.

Ceny zakwaterowania na Malediwach mogą być bardzo różne – od prostszych bungalowów po luksusowe wille. Cena za noc może wynosić od około 500 zł za prostsze opcje do nawet 5000 zł i więcej za noc w ekskluzywnym kurorcie.

Całkowity koszt wyjazdu na Malediwy z Polski, zakładając 7-dniowy pobyt, może wynieść najmniej 10000 zł za osobę, a przeciętnie 30000 zł i więcej za osobę dla pobytu w luksusowym kurorcie.

Patchworkowa Japonia

Japonia to kraj, gdzie tradycja przeplata się z nowoczesnością. Wartymi uwagi są miasta Tokio i Kioto. Tokio zachwyca swoją futurystyczną architekturą, elektryzującymi dzielnicami i wyjątkową kulturą pop, zaś Kioto znane jest z pięknych świątyń, tradycyjnych gejsz i historycznych uliczek.

Odwiedzając Japonię, warto spróbować charakterystycznej kuchni. Od najbardziej znanych dań jak sushi i ramen, po bardziej wyrafinowane jak kaiseki-ryori.

W Japonii warto zwiedzić Hiroshimę i kompleks świątyń Todai-ji w Nara. Odwiedzić park narodowy i zażyć kąpieli w onsenie (gorące źródło) w górach Mount Fuji.

Loty z Polski do Japonii mogą kosztować od około 2000 zł do 4500 zł za osobę w obie strony, w zależności od sezonu i linii lotniczej.

Ceny zakwaterowania w Japonii są zróżnicowane, od niedrogich hosteli i kapsułowych hoteli (za ok. 100-200 zł za noc) po luksusowe hotele i tradycyjne ryokany (od 500 zł do 1500 zł za noc i więcej).

Japan Rail Pass umożliwia nieograniczone podróżowanie koleją po całym kraju. Kosztuje około 1000-2500 zł, w zależności od długości ważności biletu.

Koszty wyżywienia i wstępu do atrakcji są różne, ale można założyć ok. 300 zł dziennie.

Całkowity koszt dwutygodniowego wyjazdu do Japonii z Polski, uwzględniając przelot, zakwaterowanie, transport, wyżywienie i atrakcje, może wynosić od około 10000 zł za osobę, w zależności od stylu podróżowania.

Górzysta Szwajcaria

Szwajcarskie Alpy oferują nie tylko wspaniałe widoki, ale i doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych, takich jak narciarstwo i snowboarding.

Szwajcaria jest znana z ekskluzywnych kurortów narciarskich, oferujących światowej klasy trasy zjazdowe, ekskluzywne hotele i wyjątkowe doświadczenia.

Najbardziej znane i uchodzące za najbardziej luksusowe to St. Moritz, Zermatt, Verbier i Gstaad.

St. Moritz to jeden z najbardziej ekskluzywnych kurortów narciarskich na świecie, znany z luksusowych hoteli i wyjątkowych tras narciarskich.

to jeden z najbardziej ekskluzywnych kurortów narciarskich na świecie, znany z luksusowych hoteli i wyjątkowych tras narciarskich. Zermatt słynie z widoków na Matterhorn i wysokiej jakości usług, w tym luksusowych hoteli i spa.

słynie z widoków na i wysokiej jakości usług, w tym luksusowych hoteli i spa. Verbier jest popularny wśród międzynarodowej elity, oferuje znakomite trasy zjazdowe i ekskluzywne zakwaterowanie.

jest popularny wśród międzynarodowej elity, oferuje znakomite trasy zjazdowe i ekskluzywne zakwaterowanie. Gstaad to ulubione miejsce celebrytów, oferujące luksusowe zakwaterowanie i doskonałe warunki do narciarstwa.

Zaś miasta takie jak Zurych, Genewa, Lucerna, z ich malowniczymi starówkami, są idealnymi miejscami na spacer i odkrywanie lokalnej kultury.

Loty z Polski do Szwajcarii mogą kosztować ok. 1500 zł za osobę w obie strony, w zależności od linii lotniczej i sezonu.

z Polski do Szwajcarii mogą kosztować ok. 1500 zł za osobę w obie strony, w zależności od linii lotniczej i sezonu. Ceny zakwaterowania w luksusowych kurortach narciarskich w Szwajcarii mogą zaczynać się od około 1000 zł za noc, a w najbardziej ekskluzywnych hotelach mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych za noc.

w luksusowych kurortach narciarskich w Szwajcarii mogą zaczynać się od około 1000 zł za noc, a w najbardziej ekskluzywnych hotelach mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych za noc. Koszt skipassów i wynajmu sprzętu narciarskiego może wynieść ok. 400 zł za dzień.

narciarskiego może wynieść ok. 400 zł za dzień. Tygodniowy wyjazd do Szwajcarii, uwzględniając przelot, zakwaterowanie w luksusowym kurorcie narciarskim, skipassy, wyżywienie i dodatkowe atrakcje, może kosztować ok. 25000 zł i więcej za osobę, w zależności od wybranych usług i standardu zakwaterowania.

Mroźny Biegun Północny i Svalbard

Biegun Północny oferuje unikalne doświadczenia i atrakcje dla tych, którzy pragną odkrywać najbardziej odległe zakątki naszej planety. Jest to idealne miejsce do podziwiania zorzy polarnej, zwłaszcza w okresie od września do marca. Zorzę polarną można też podziwiać w Longyearbyen na Svalbardzie czy na Spitsbergenie (wyspa archipelagu Svalbard).

Podczas wyprawy, czy na biegun, czy na archipelag Svalbard, można natknąć się na lisy polarne, i zobaczyć całe mnóstwo arktycznych ptaków jak mewy trójpalczaste czy nurzyki oraz foki i morsy.

Można też poznać kulturę Inuitów, rdzennych mieszkańców Arktyki.

Tygodniowy wyjazd na Biegun Północny to wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, biorąc pod uwagę specjalistyczne wyprawy, zakwaterowanie, żywienie i odzież termiczną.