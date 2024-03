Dyrektor handlowy Ryanaira, Jason McGuinness poinformował o planach przewoźnika dla lotniska w Poznaniu. W tej chwili sieć lotnicza oferuje 38 połączeń ze stolicy Wielkopolski. Ryanair oczekuje, że w sezonie 2024 przewiezie z i do Poznania 1,42 mln pasażerów.

W planie jest również otworzenie dodatkowych czterech połączeń.

Lotnisko w Poznaniu. Dodatkowy samolot

W Poznaniu zbazowany zostanie dodatkowy samolot. Do stolicy Wielkopolski trafi on z lotniska w Modlinie. Dzięki konkurencyjnym kosztom, jakie oferuje Poznań, możemy obniżyć ceny biletów. To sprawia, że lotnisko w Poznaniu staje się atrakcyjnym miejscem zarówno dla linii lotniczych, jak i dla pasażerów – podkreślił McGuinness.

Koszt zbazowania nowego samolotu to 400 mln złotych.

Tanie loty z Poznania

To nie pierwszy raz, gdy Ryanair ogłasza nowe połączenia z poznańskiego lotniska Ławica. Jeszcze w tym miesiącu ruszą połączenia do Salonik w Grecji (środy i niedziele). Zaś od kwietnia pasażerowie z Poznania polecą do Pragi (poniedziałki i czwartki) i Kopenhagi (wtorki i soboty).

Przewoźnik ogłosił też połączenia z Poznania na Sycylię do Palermo (poniedziałki i czwartki). Pierwsi pasażerowie polecą tam w czerwcu.

Kolejne nowości to połączenia do Dubrownik oraz Malagi. Pierwsze samoloty do Chorwacji wystartują już w kwietniu. Natomiast do Hiszpanii – latem.

Dodajemy do naszej oferty sześć nowych tras. Wisienką na torcie jest Malaga. Czwarte pod względem liczby pasażerów lotnisko w Hiszpanii. Malaga to świetne miejsce rekreacyjne, jak i biznesowe – powiedział Grzegorz Bykowski, wiceprezes zarządu lotniska Poznań-Ławica.