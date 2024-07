Na liście MSZ znalazły się kraje zagrożone konfliktami zbrojnymi oraz epidemiami. Inne są nieodpowiednie dla turystów ze względu na duże ryzyko porwania. Ostrzeżenia zostały wyrażone w czterostopniowej skali. Najniższy poziom zagrożenia został oznaczony jako “zachowaj zwykłą ostrożność”. Następnie jest “zachowaj szczególną ostrożność”, a dalej “MSZ odradza podróże, które nie są konieczne”. Najwyższy stopień zagrożenia został oznaczony jako "MSZ odradza wszelkie podróże".

Reklama

Do tych państw lepiej nie jeździć na wakacje

Ostrzeżenia zostały wydane na podstawie analizy ryzyka wystąpienia m.in. ataków terrorystycznych, epidemii, konfliktów zbrojnych, porwań oraz innych niebezpieczeństw. Większość państw, do których przypisano najwyższy poziom zagrożenia, nie stanowi zbyt popularnych kierunków wakacyjnych wyjazdów. Przykładem jest Afganistan, z uwagi na trwający tam konflikt zbrojny i ryzyko ataków terrorystycznych oraz Jemen, w którym trwa kryzys humanitarny. MSZ odradza też wszelkie podróże do takich państw jak Czad, Gwinea, Niger, Somalia, Sudan, czy Sudan Południowy.

Reklama

Niebezpiecznie jest również w niektórych krajach europejskich, choć te kierunki są dość oczywiste. Z uwagi na wydarzenia wojenne w regionie, ministerstwo odradza podróże na Białoruś, do Ukrainy i Rosji. Jak podaje Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, na Białorusi powtarzają się przypadki aresztowań Polaków. W razie zaostrzenia sytuacji wojennej, istnieje także ryzyko zamknięcia granic z Polską. Jeśli chodzi o Ukrainę, sprawa jest dość oczywista. MSZ odradza podróże do Rosji z uwagi na to, że Polska została uznana za państwo nieprzyjazne.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Popularne kierunki turystyczne, przed którymi ostrzega MSZ

Na liście MSZ znalazły się też państwa, które są dość popularnym kierunkiem wakacyjnym. Mowa m.in. o Brazylii. Niebezpieczeństwo wynika z obecnej sytuacji pogodowej. Brazylia mierzy się z ulewnymi deszczami i powodziami. Z tego powodu wiele dróg jest nieprzejezdnych, a część lokalnych lotów zostało zawieszonych. Do tego należy dodać gwałtowny wzrost zachorowań na dengę. Zagrożone są zwłaszcza stany Minas Gerais, Acre, Paraná, Goiás, Espírito Santo i Rio de Janeiro.

Bardzo niebezpiecznie jest też w Wenezueli, zwłaszcza przy granicach z Kolumbią, Brazylią i Gujaną. Jest to związane z dużą aktywnością gangów narkotykowych. Regiony przy granicach w praktyce są w 100 proc. kontrolowane przez kartele, a porwania, kradzieże i morderstwa są tam na porządku dziennym.

Kierunkiem, który cieszył się sporą popularnością wśród Polaków był Izrael. Niestety ze względu na pogłębienie konfliktu z Palestyną, MSZ odradza wszelkie podróże do Jerozolimy, a także do obszaru w pobliżu Strefy Gazy i do strefy przygranicznej z Libanem i Syrią. Ministerstwo odradza podróże, które nie są konieczne na pozostałych obszarach kraju.

Pełna lista ostrzeżeń znajduje się na stronie ministerstwa. Przed planowanym urlopem zdecydowanie warto sprawdzić informacje na temat kraju, do którego zamierzamy udać się na wakacje.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie