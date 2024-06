Turkusowe wody Balatonu zachęcają do kąpieli, a duża baza noclegowa sprawia, że to kierunek idealny na wakacje zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i par. Na korzyść tego miejsca przemawiają także przystępne ceny i możliwość sprawnego dojazdu samochodem!

Balaton – dlaczego warto spędzić tu urlop?

Balaton to największe słodkowodne jezioro w Europie Środkowej. Położone jest na Węgrzech i słynie z malowniczych krajobrazów, plaż kąpieliskowy oraz bogatej oferty rekreacyjnej. Ma około 600 km² powierzchni, a jego maksymalna głębokość sięga nawet 12 metrów.

Balaton to dla wielu osób świetna alternatywa dla Adriatyku. Tutejsza ciepła woda zachęca do kąpieli, podobnie jak doskonałe hotele i campingi z basenami oraz przystępne ceny. Również miłośnicy aktywnego wypoczynku znajdą tu coś dla siebie - nad Balatonem mają bowiem do dyspozycji szeroką ofertę sportów wodnych!

Nic więc dziwnego, że Balaton określany bywa "węgierskim morzem". Skupia wokół siebie wiele kurortów turystycznych, które zapewniają takie atrakcje jak promenady, restauracje, sklepiki i lokalne wydarzenia. Można tu zarówno poleżeć na plaży, jak i popływać jachtami, uprawiać windsurfing, a także pograć w siatkówkę plażową. Do dyspozycji najmłodszych są place zabaw.

Balaton – gdzie najlepiej pojechać?

Balaton jest otoczony urokliwymi miastami i miejscowościami, takimi jak Siófok, Zamárdi, Balatonfüred czy Keszthely. Znajdują się tu liczne kąpieliska, plaże i restauracje, które są czynne do późnych godzin nocnych. Znajdziemy tu także liczne miejsca wypożyczalni sprzętu wodnego.

Dla osób, które unikają zgiełku idealna może okazać się miejscowość Keszthely. Urlopowicze znajdą tu także cenne zabytki, takie jak np. Pałac Festeticsów. Dla osób ceniących sobie spokój dobrym pomysłem będzie także zatrzymanie się na Półwyspie Tihany w miejscowości o tej samej nazwie.

Wakacje nad Balatonem – jak dojechać?

Dojazd nad Balaton z Polski nie trwa długo, przez co najczęściej wybieraną opcją jest podróż samochodem. Z Polski można dojechać nad to przepiękne węgierskie jezioro przez Czechy lub Słowację, a następnie skierować się na Węgry.

Autostrady w Czechach i Słowacji są płatne. Warto więc mieć przygotowane środki na opłaty drogowe. Węgierska sieć dróg również wymaga uiszczenia opłat na niektórych odcinkach.

Podróż mieszkańców południowej części Polski nad Balaton jest wyjątkowo krótka, np. mieszkańcy Cieszyna mogą dojechać nad Balaton w niespełna 6 godzin!

Ile kosztują wakacje nad Balatonem?

Balaton to miejsce dla osób, które dysponują różnorodnym budżetem. Znajdują się tu zarówno wysokiej klasy hotele, jak i pensjonaty. Cena wakacji nad Balatonem może różnić się w zależności nie tylko od zakwaterowania, ale także długości pobytu, wyżywienia oraz preferencji dotyczących korzystania z atrakcji i podejmowanych aktywności.

Orientacyjnie, noclegi w hotelach wynoszą od ok. 150 zł za noc w miejscu o niższym standardzie do 400 zł i więcej za noc w hotelu średniej klasy. Wynajem apartamentów lub domków letniskowych może kosztować od ok. 200 zł za noc do kilkuset zł lub więcej w luksusowej willi czy większym domu. Tańsze są pobyty na kempingu. Również koszty jedzenia zależą od tego, czy wybieramy się do restauracji czy jadłodajni. Cena posiłków w restauracjach wynosi od 30 zł za prosty posiłek do 100 zł lub więcej za pełny obiad w restauracji. Ogólnie rzecz biorąc wczasy 7-dniowe w hotelu z basenem zaczynają się od ceny ok. 1300 zł ze śniadaniami i 3400 zł z all inclusive.