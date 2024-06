Moda na wakacje spa

Wśród Brytyjczyków coraz bardziej popularne stają sięwakacje spa, podczas których chcą się zrelaksować i wyciszyć. Często są to także weekendowe wypady do uzdrowisk. Zamiast aktywnego wypoczynku i rozrywek wielu mieszkańców Wysp Brytyjskich chętnie wybiera teraz chwilę spokoju. Jak pisze dziennik Daily Mirror, w Wielkiej Brytanii godzina zabiegów odnowy biologicznej potrafi kosztować nawet kilkaset funtów. A już za 30 funtów można polecieć w obie strony do „najbardziej przystępnego cenowo” spa w Europie, jakim określono Sopot.

„Niedoceniana destynacja w Europie”

Podróżniczy influencerzy polecają Sopot jako miejsce, w którym nie trzeba wydawać fortuny, by zafundować sobie masaż z oszałamiającym widokiem na morze. Według jednej z brytyjskich turystek, cytowanych przez dziennik polski kurort to „niedoceniana destynacja w Europie”, idealna na lato. Z punktu widzenia mieszkańców Wielkiej Brytanii nawet pogoda jest w Polsce lepsza niż w ich kraju. Podróże do spa w Polsce to dla nich nowość. Nasz kraj nie kojarzył im się dotąd z tego rodzaju wypoczynkiem. Teraz jednak doceniają nie tylko przystępne ceny i liczne rozrywki, ale również szeroką ofertę uzdrowiskową i odpoczynek na polskich plażach.

Ile kosztuje pobyt w „najtańszym spa w Europie”?

Jak sprawdzili dziennikarze Daily Mirror bilety lotnicze w obie strony do Gdańska na wrzesień można kupić już za około 30 funtów. Lot zajmuje nie więcej niż 2 godziny, a połączenia są dostępne z wielu miast w Wielkiej Brytanii. Z lotniska w Gdańsku do Sopotu można się dostać w dziesięć minut. Taksówka będzie kosztować około 12 funtów, a przejazd autobusem mniej niż 2 funty. Pobyt z trzema noclegami dla trzyosobowej rodzinyw trzygwiazdkowym hotelu z sauną na początku września to wydatek około 227 funtów, a w czterogwiazdkowym hotelu spa z basenem - 523 funtów. Zabiegi to koszt przykładowo od około 40 funtów za trzydziestominutowy masaż do ponad 80 funtów za 1,5-godzinną sesję pielęgnacji i masażu ciała.