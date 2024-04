Na pocieszenie dla kierowców i ich pasażerów, raport prezentuje także najbardziej bezpieczne europejskie kraje, jeżeli chodzi o podróżowanie po nich samochodem.

To najbardziej niebezpieczny kraj Europy dla kierowców

Ranking powstał po przeanalizowaniu przez Vignetteswitzerland.com danych Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu, dzięki którym udało się ustalić, w jakich krajach liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na milion mieszkańców jest najwyższa.

Bezapelacyjnie najniebezpieczniejszym krajem w Europie do poruszania się nim po drogach jest Rumunia.

W 2022 r. statystyki wykazały 85,81 zgonów na milion mieszkańców. Na pocieszenie, to i tak spadek w porównaniu z 2021 r., kiedy to "zarejestrowano 95,62 zgonów na milion mieszkańców”, jak podał serwis euronews.com.

Na drugim miejscu najniebezpieczniejszym krajów Europy jest Serbia, z liczbą 82,65 wypadków śmiertelnych na milion mieszkańców. Na miejscu trzecim Bułgaria z 77,64 ofiarami śmiertelnymi na milion mieszkańców. Kolejne miejsca zajęły odpowiednio Chorwacja i Portugalia.

Najbezpieczniejsze kraje Europy dla kierowców

Z kolei najbezpieczniejszym krajem w Europie do podróżowania autem jest Norwegia. Statystyki odnotowały "jedynie" 21,38 zgonów na milion mieszkańców. Na drugim miejscu Szwecja, w której na drogach odnotowano 21,72 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców. Na trzecim miejscy znalazła się Wielka Brytania.

"Biorąc pod uwagę to, jak Europa jest połączona i jak łatwo jest podróżować z jednego kraju do drugiego, ważne jest, aby znać warunki jazdy w każdym kraju, do którego się wybierasz" – podkreślił M. E. Wijnmalen, dyrektor generalny Vignetteswitzerland.com w rozmowie z "Travel + Leisure". "Wiele czynników może mieć wpływ na te warunki – jakość drogi, przepisy drogowe, a nawet zmiany ograniczeń prędkości, które mogą mieć wpływ na ryzyko, jakie ponosisz, po prostu będąc na drodze" – dodał.