Dość nieoczekiwanie brytyjski dziennik napisał "The Sun" zachwycił się unikatowym miejscem na mapie Górnego Śląska. Położone jest niedaleko Katowic, a zapewnia widoki i atrakcje godne wymarzonych wakacji.

Brytyjczycy polecają "polskie Malediwy" na Górnym Śląsku

"Europejskie miejsce na city break przyciąga wzrok dzięki swoim wyjątkowym atrakcjom, taniemu piwu, a także bliskości egzotycznego regionu porównywanego do Malediwów" – napisał "The Sun". Brytyjscy dziennikarze zachęcali, by podczas tegorocznych wakacji udać się do Katowic i położonej w regionie niezwykłej atrakcji, jaką jest Park Gródek w Jaworznie.

"Głównym powodem porównania do Malediwów jest kolor wody, a także małe drewniane chodniki, z których można obserwować ryby pływające w jeziorze" – podkreślili w rekomendacji.

"Polskie Malediwy", nazywane także często "Śląską Chorwacją" powstały na terenie dawnych wyrobisk cementowni i zakładów dolomitowych. Zdegradowaną przestrzeń porasta dziś bujna roślinność, powstały nowe ścieżki, kładki i altany, które zachwycają turystów z całego świata.

Park Gródek w Jaworznie. Lazurowa woda za darmo

Na terenie Arboretum Park Gródek w Jaworznie natrafimy na łąki, tereny podmokłe, łaki kwietne, skałki, zbiorniki wodne, są też przedstawiciele borów i lasów. Bodaj największą atrakcją są jednak turkusowe stawy, pomosty z altankami, ścieżki obrośnięte ogromnymi paprociami czy liczne punkty widokowe.

Warto zwrócić uwagę na zbiornik Orka o głębokości 18,5 m z zatopionymi dwiema koparkami, oraz statkiem, przy którym znajduje się też prywatna baza nurkowa. "Przebojem" wśród instagramerów jest zbiornik Wydra, przez który prowadzi charakterystyczna kręta ścieżka, z której można podziwiać okolicę z perspektywy wody. To chyba najczęściej fotografowane miejsce w Parku w Jaworznie.

Park Gródek czynny jest przez całą dobę i przez cały rok, a wstęp do niego jest bezpłatny. W parku można przebywać z psami na smyczy, jednak kąpiel w zbiornikach wodnych jest zabroniona.