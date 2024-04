Turyści przybywający na Pogórze Ciężkowickie w Małopolsce nie mogą narzekać na brak atrakcji. Bez wątpienia największą jest rezerwat Skamieniałe Miasto, czyli zgrupowania skalne o fantazyjnym wyglądzie i sporych rozmiarach, które kształtem przypominają piramidy, grzybka czy nawet nos czarownicy.

Zjawiskowe atrakcje Małopolski

Kolejna atrakcja to uruchomiona w lipcu 2023 r. Ścieżka w Koronach Drzew, która już w pierwszy weekend po otwarciu przyciągnęła ponad 6 tysięcy turystów. Jak poinformowała serwisem tokfm.pl, ogółem w ubiegłym roku Ścieżką w Koronach Drzew, która jest w pełni dostosowana do osób z niepełnosprawnościami, przeszło 60 tysięcy ludzi.

"Pozwala nam obserwować otaczającą nas przyrodę z zupełnie innej perspektywy. W końcu nie na co dzień jesteśmy w stanie oglądać wierzchołki drzew czy też spojrzeć na piętrowość lasu »od góry«" – powiedziała w rozmowie z serwisem tokfm.pl Beata Stanuch z Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

Przejście Ścieżką w Koronach Drzew samo w sobie jest zresztą pełne atrakcji, nie tylko ze względu na widoki. "Na ścieżce znajdują się tablice ekoedukacyjne, dzięki którym możemy dowiedzieć się m.in., co to jest fotosynteza, poznać dokładniej mieszkańców okolicznych lasów, a także nauczyć się rozróżniać gatunki drzew. Mamy też ławeczki, gdzie można usiąść, odpocząć, pooddychać świeżym powietrzem, posłuchać szumu drzew, śpiewu ptaków. Mamy też przystanki sprawnościowe. Są to różnego rodzaju urządzenia, które sprawdzają naszą sprawność i na przykład to, jak utrzymujemy równowagę" - wyliczała w tokfm.pl Beata Stanuch.

Turystom tego brakowało

Turystom czegoś tu jednak brakowało. Właśnie z powodu tych zjawiskowych widoków odczuwali pewien niedosyt. Wysłuchano ich głosów i wkrótce będą mieli atrakcję, o którą tak często prosili.

"Turyści z reguły spodziewają się, że wszystkie ścieżki, które proponują spacer na wysokości, są ścieżkami widokowymi. Nasza od początku miała założenie bycia ścieżką przyrodniczo-edukacyjną, pokazującą piękno, bogactwo i różnorodność pogórzańskiej fauny i flory. Mieliśmy sygnały, że ścieżka to fajne i interesujące miejsce, jednak turyści niejednokrotnie wspominali o »małej ilości widoków i panoram«. Wychodząc więc naprzeciw tym oczekiwaniom, zrodził się pomysł na budowęwieży widokowej właśnie w tym miejscu" - tłumaczyła Beata Stanuch z Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

Będzie to wieża innowacyjna, z konstrukcją betonową z drewnianymi poręczami i balustradami, a przy tym dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, boz windą. Jak poinformował tokfm.pl, gmina oszacowała koszt inwestycji na 1,7-1,8 mln zł, na co m zarezerwowane pieniądze z dotacji plus wkład własny.

Wieża widokowa i zjeżdżalnia dla amatorów mocnych wrażeń

Zapierające dech w piersiach widoki z wieży to nie jedyna atrakcja. Będzie też coś, co da prawdziwy zastrzyk adrenaliny amatorom mocnych wrażeń.

"Najwyższy taras widokowy ma być na wysokości 25 metrów. Przewidzieliśmy windę, a także zjeżdżalnię — dla mocnych wrażeń. Ci, którzy zapragną, będą mogli sobie zjechać z poziomu piątego piętra. W zamówieniu uwzględniono także zagospodarowanie terenu wokół w postaci wiat i placu zabaw. Takie były oczekiwania i głosy zbierane wśród turystów" - powiedział tokfm.pl kierownik referatu Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji w Urzędzie Gminy Ciężkowice Dariusz Zięcina.

Konstrukcja wieży z windą i zjeżdżalnią miałaby stanąć przy wejściu na Ścieżkę w Koronach Drzew, czyli w miejscu najbardziej atrakcyjnym, jeśli chodzi o widoki. Zgodnie z planem wieża widokowa w Ciężkowicach ma powstać do końca roku.