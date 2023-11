Z dużą satysfakcją możemy powiedzieć, że bijemy kolejne rekordy. Przekroczyliśmy już milion turystów w naszym mieście od początku 2023 roku, ale nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Przed nami dwa miesiące tego roku. Te liczby bardzo nas cieszą; to ogromna satysfakcja - podkreśliła podczas poniedziałkowej konferencji zastępca prezydenta Lublina ds. kultury, sportu i partycypacji Beata Stepaniuk-Kuśmierzak.

Turyści zalewają Lublin

Z przedstawionych danych wynika, że od lipca do września do Lublina przyjechało 567 tys. podróżnych, z czego 434 tys. osób stanowili turyści krajowi, którzy pochodzili z woj. lubelskiego, następnie m.in. z woj. mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego, podlaskiego. Liczba obcokrajowców wyniosła 133 tys. Wśród przybyłych najliczniejszą grupę stanowili goście z Niemiec (53 tys.), Izraela (18,5 tys.) oraz Wielkiej Brytanii (14,5 tys.). Lublin najchętniej odwiedzali podróżni do 35. roku życia.

Jak podano, 177 tys. obywateli Polski odwiedziło Lublin na jeden dzień, natomiast 257 tys. turystów skorzystało z noclegów. Połowa z nich spędziła w Lublinie od 2 do 4 nocy.

Wśród najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc w Lublinie były m.in. Zamek Lubelski, Stare Miasto, Plac Litewski, Krakowskie Przedmieście, Katedra i Wieża Trynitarska, Ogród Saski, Bazylika oo. Dominikanów, Centrum Spotkania Kultur, Zalew Zemborzycki, Państwowe Muzeum na Majdanku.

Dane o ruchu turystycznym zgromadzono na podstawie geolokalizacji urządzeń mobilnych podróżnych.