Zagraniczne wyjazdy Polaków na Boże Narodzenie

Ostatnio zimy w Polsce nie przypominają tych sprzed wielu lat, gdzie mogliśmy cieszyć się pięknym, pokrytym śniegiem krajobrazem. Obecnie pogoda w Polsce w okresie Bożego Narodzenia przypomina raczej jesienną, która jest najmniej zachęcającą do wychodzenia z domu. Z tego też powodu wielu Polaków szuka świątecznej atmosfery w górach - nie tylko polskich, ale również zagranicznych. Jednak nie każdy lubi zimno i śnieg. Ci, którzy wolą słońce i wysokie temperatury, od wielu lat wybierają ciepłe kraje. Jaki jest obecnie ulubiony bożonarodzeniowy kierunek Polaków?

Nowy hit zimowych wyjazdów Polaków

Jak podaje serwis Travelplanet.pl, prawie połowa rezerwacji na Boże Narodzenie i Sylwestra dotyczy Egiptu. W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku jest to dwukrotnie więcej. Być może przyczyną jest cena. Otóż jeszcze rok temu za egipskie święta trzeba było zapłacić około 4500 zł od osoby. Obecnie wyjazdy są o co najmniej 1000 zł tańsze, a zdążają się również oferty w połowie tej ceny.

Drugą pod względem popularności lokalizacją jest Turcja. W tym roku święta w tym rejonie planuje 11,1 proc. turystów. Jest to 3,5 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Wycieczki w te rejony również staniały, z około 3100 zł do 2450 zł. Według statystyk portalu na kolejnych miejscach plasują się Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Malta, Zanzibar, Emiraty Arabskie, Dominikana, Tunezja oraz Hiszpania. Jednak w porównaniu do będącego pierwszym numerem na liście Egiptu kierunki te cieszą się znacznie mniejszym zainteresowaniem.

Boże Narodzenie 2023 w Egipcie. Co warto zobaczyć?

Historia Egiptu sięga tysięcy lat. Starożytne obiekty architektoniczne są atrakcją turystyczną tego kraju. Właściwie każdemu Egipt kojarzy się z piramidami, sfinksami czy archeologicznymi znaleziskami, których powstanie do dzisiaj stanowi zagadkę. Historia Egiptu jest niezwykle ciekawa i barwna, co niewątpliwie wpływa na atrakcyjność turystyczną tego kraju. Jakie miejsca warto zwiedzić będąc w Egipcie? Jest ich niewątpliwie bardzo dużo. Proponujemy trzy z nich.

Piramidy w Gizie. To kompleks piramid, z których trzy główne i największe liczą sobie około 4,5 tysiąca lat. Największa z nich to piramida Cheopsa. Jest ona jednocześnie największą piramidą w całym Egipcie. To jedyny obiekt zaliczany do listy siedmiu cudów świata starożytnego, który przetrwał do obecnych czasów. Boki tej piramidy liczą przeszło 230 m długości, zaś jej wysokość to niecałe 139 m. Piramidy były grobowcami ówczesnych władców Egiptu.

Wielki sfinks. Posąg sfinksa zlokalizowany jest w kompleksie piramid w Gizie, tuż obok piramidy Chefrena, która jest drugą co do wielkości po piramidzie Cheopsa. Posąg przedstawia leżącego lwa z głową człowieka, owiniętą charakterystyczną chustą noszoną przez starożytnych Egipcjan, nazywaną nemes. Monolityczny posąg ma wysokość 20 m oraz długość 72 m. Jest on wyrzeźbiony w litej skale. Jego powstanie datuje się na około 2550 rok p.n.e.

Dolina Królów. Dolina ta jest położona w mieście Luksor w Egipcie. Miasto jest podzielone na dwie odrębne części, z których jedną możemy zaliczyć do świata żywych (tę po prawej stronie Nilu), drugą raz do świata umarłych (po lewej stronie tej rzeki). W tej drugiej leży właśnie Dolina Królów, która jest miejscem pochówku egipskich faraonów w okresie od XVIII do XX dynastii. W tym miejscu pochowani zostali: Tutanchamon, Ramzes I czy Merenptaha. W pobliżu Doliny Królów znajduje się również Dolina Królowych, gdzie chowane były małżonki faraonów.