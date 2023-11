Muzea związane z konkretnymi produktami spożywczymi to wciąż rzadkość. Jest ich dosłownie kilka. W Zakopanem działa muzeum oscypka, a w Lublinie - wiadomo cebularza. Lepszej lokalizacji jak Toruń dla muzeum piernika nie ma. To miasto natychmiast kojarzy się z tym słodkim wypiekiem, chyba tak samo mocno jak z Mikołajem Kopernikiem.

Kiedy kupujemy gotowe pierniki, jest duża szansa, że pochodzą toruńskiej Fabryki Cukierniczej "Kopernik". Produkuje się w niej najwięcej pierników w Europie. Właśnie we współpracy z tą fabryką w 2015 roku powstało interaktywne muzeum. Historia i zabytki piernikarskie prezentowane są tu wielowymiarowo: poprzez rozwiązania technologiczne, w tradycyjnej formule (w gablotach i muzealnych aranżacjach), ale co najważniejsze – poprzez interakcję ze zwiedzającymi.

Długa historia piernika

Piernik to wypiek z bardzo długą tradycją. Najstarsze wzmianki o piernikarstwie w Polsce pochodzą z 1293 roku. Wypiekano je w miastach, które miały dostęp do potrzebnych składników, do mąki, miodu, ale przede wszystkim – do przypraw korzennych. Toruńskie pierniki szybko zdobyły światową renomę. Niezwykłe jest to, że produkowane są tym mieście są od czasów średniowiecza bez przerwy. I tak w samym budynku, w który mieści się muzeum też wytwarzano pierniki, w tym słynne katarzynki.

Atrakcje Muzeum Piernika

Na szczególną uwagę zasługuje kolekcja drewnianych form piernikarskich. Najstarsze pochodzą z XVII wieku, często są bogato zdobione. Te eksponaty uważane są za jedne z najcenniejszych w zbiorach muzeum. Ukazują zarówno mistrzostwo snycerki, jak i artyzm korzennych wypieków. W muzeum można też zobaczyć, jak dawniej wypiekano pierniki.

Prezentowane są różne rodzaje pieców – od zrekonstruowanego pieca z czasów średniowiecza, poprzez piece z przełomu XIX i XX wieku, po piec z XX stulecia. Ciekawie zaprezentowane są też składniki ciasta piernikowego. Można dowiedzieć się, skąd pochodzą, jak wyglądają i jak pachną egzotyczne przyprawy do pierników oraz jakich narzędzi używa pszczelarz, by pozyskać miód. W muzeum na pewno nie będą nudzić się dzieci. Jest piernikowy plac zabaw, sala baśni i legend, kącik z grami i zabawami. Wirtualna przebieralnia umożliwia dopasowanie historycznych kostiumów do każdej sylwetki. Przenieść się w czasie można w XIX-wiecznym saloniku, a w położonej tuż za nim kuchni, przekonać się, jak wyglądał wypiek pierników w domu.

Co z piernikiem ma wspólnego święta Katarzyna?

W dniach 24-25 listopada odbędzie się w muzeum Świąteczny Festiwal Toruńskiej Katarzynki i rozpocznie okres przygotowywań do Świąt Bożego Narodzenia. Ten piernikowy festyn nawiązuje do wywodzącego się z okresu średniowiecza kultu Świętej Katarzyny.

Zgodnie ze zwyczajem, 25 listopada – w dniu Świętej Katarzyny – patronki m.in. młynarzy, piekarzy i piernikarzy, rozpoczynał się wypiek katarzynek – najsłynniejszych toruńskich pierników. W muzeum odbędzie się wiele spotkań przybliżających toruńskie tradycje piernikarskie. Fabryka Cukiernicza „Kopernik” S.A. przygotowuje limitowaną serię pierników z ciasta długo dojrzewającego. Każdy z gości Muzeum Toruńskiego Piernika będzie mógł spróbować korzennych specjałów wprost z fabrycznej taśmy. Będą też zorganizowane warsztaty wypieku pierników dekoracyjnych oraz spotkania kulinarne. Ekspozycje w Muzeum Toruńskiego Piernika udostępniane będą bezpłatnie.