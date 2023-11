Klimat zbliżających się świąt czuć w powietrzu, dlatego postanowiliśmy sprawdzić, gdzie odbywają się popularne jarmarki świąteczne. Poniżej znajdziesz te najpiękniejsze i największe, które co roku przyciągają rzesze turystów. Sprawdź, co możesz na nich kupić. Podpowiemy również, kiedy się zaczynają i do kiedy trwają bożonarodzeniowe kiermasze.

Jarmark bożonarodzeniowy w Krakowie

Nasze zestawienie zaczynamy od stolicy Małopolski, czyli klimatycznego Krakowa. Jarmark na południu Polski rozpoczął się 24 listopada i potrwa do 1 stycznia 2024. Na straganach przy Rynku Głównym będzie można kupić rękodzieło (np. bombki, ozdoby choinkowe i stroiki), a także spróbować pysznych specjałów – oscypka z żurawiną, prażonych orzechów i pieczonych kasztanów oraz oczywiście świątecznych słodkości i grzańca galicyjskiego. Turyści mogą liczyć na dodatkowe atrakcje – m.in. wspólne kolędowanie, barwne korowody i wizytę św. Mikołaja.

Boże Narodzenie 2023: Kiermasz świąteczny w Gdańsku

Kolejną propozycją jest odwiedzenie Pomorza i udanie się do Gdańska, gdzie na zwiedzających będzie czekać kilkunastometrowa choinka, ogromny młyn anielski i karuzela. Do tego standardowo nie zabraknie przepięknych iluminacji oraz stoisk rzemieślniczych z bursztynem, smakołykami i prezentami na gwiazdkę. W tym roku jarmark rozpoczął się 24 listopada i potrwa do 23 grudnia. W ostatnim czasie na topie był łoś Lucek, mówiący ludzkim głosem, który przyciągał spojrzenia małych i dużych. W tym roku także go nie zabraknie!

Na turystów na Targu Węglowym będą czekać tematyczne zakątki oraz strefy gastronomiczne. Przygotowano też liczne wydarzenia artystyczne – m.in. gospelowe kolędowanie, świąteczne karaoke, animacje dla dzieci oraz przedstawienia teatralne. Warto dodać, że gdański kiermasz zajął drugie miejsce w konkursie European Best Christmas Market 2023, dlatego warto zobaczyć, jak ta nadmorska atrakcja wygląda na żywo!

Najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce: Wrocław

Popularnym jarmarkiem bożonarodzeniowym jest także ten odbywający się na wrocławskim rynku. Kramy świąteczne wystartowały 24 listopada, a kiermasz zakończy się dopiero 7 stycznia. Organizatorzy szacują, że na tegorocznym wydarzeniu może w sumie pojawić sięponad milion zwiedzających.

Dla kupujących przewidziano 220 domków handlowych, w których będzie można kupić rękodzieło, ozdoby i artykuły przemysłowe nie tylko z Polski, ale i z innych krajów europejskich. Podczas jarmarku nie zabraknie warsztatów dla dzieci i koncertów. Zapowiedziano, że na rynku stanie aż 550 choinek, które wraz z kolorowymi światełkami wprowadzą uczestników w klimat świąt.