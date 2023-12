Poznański jarmark jako jedyny w Polsce został nominowany do rywalizacji o tytuł Najlepszego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Europie (European Best Christmas Market). Znalazł się wśród 20 innych miast, które mogą się poszczycić wyjątkową świąteczną atmosferą. Głosować na Poznań można do 7 grudnia.