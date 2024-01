Jaskinia Raj

Jaskinia Raj to jedna najbardziej imponujących jaskiń krasowych w Górach Świętokrzyskich. Ma ona około 240 metrów długości i zachwyca systemem zjawiskowych formacji naciekowych. Dodatkową atrakcją na trasie dla zwiedzających są narzędzia, którymi posługiwali się neandertalczycy, a także szczątki prehistorycznych zwierząt. Największe wrażenie robią jednak imponujące stalaktyty, stalagmity i kolumny naciekowe. Jaskinia Raj to prawdziwy rezerwat przyrody nieożywionej. Wizytę w tym miejscu warto dobrze zaplanować. Jest popularnym miejscem wycieczek i czasem bilety trzeba rezerwować z wyprzedzeniem.

Jaskinia Nietoperzowa

Jaskinia Nietoperzowa to bardzo charakterystyczne miejsce na mapie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Znajduje się w Dolinie Będkowskiej i jak sugeruje nazwa, słynie z obecności nietoperzy, które zamieszkują to miejsce od wieków. Jaskinia Nietoperzowa jest ważnym miejscem dla naukowców i badaczy, którzy prowadzą tu badania nad nietoperzami i samym ekosystemem jaskini. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem, który dba o ochronę jaskini i jej mieszkańców.

Jaskinia Łokietka

Znajduje się ona w Ojcowskim Parku Narodowym i przyciąga turystów nie tylko widokami, ale i intrygującą historią: jest związana z legendą o Władysławie Łokietku, który według podań ukrywał się tutaj przed królem Czech Wacławem II. Grota składa się z kilku korytarzy oraz takich sal jak Rycerska i Sypialnia, których nazwy mają sugerować, że król Polski rzeczywiście tutaj mieszkał. Łączna długość jaskini wynosi 320 metrów, a jeden z ciekawszych widoków stanowi monumentalny stalaktyt o nazwie Orzeł.

Jaskinia Mylna

Jeśli będziesz mieć ochotę na bardziej wymagającą wycieczkę, to Jaskinia Mylna w Tatrach będzie wartą rozważenia propozycją – ma ona aż około 1400 m długości. Przede wszystkim przed wizytą należy zaopatrzyć się w swoje źródło oświetlenia oraz odpowiednie ubranie, ponieważ w wielu miejscach jest tu mokro. Przeprawa nie należy do najłatwiejszych, w wielu miejscach przejścia się zwężają, ponadto trzeba pamiętać, że tylko część całego systemu jest dostępna dla turystów – określenie "mylna” nie wzięło się znikąd. Wszystkie te trudy wynagradzają jednak wyjątkowe wrażenia: korytarze mają w sobie coś magnetyzującego, zaś zimą można tu podziwiać nacieki lodowe. Obowiązkowo trzeba też zatrzymać się przy punkcie widokowym zwanym Oknami Pawlikowskiego, skąd rozciąga się fantastyczny widok na Dolinę Kościeliską.

Jaskinia Mroźna

To kolejne miejsce w Tatrach, które dla wielu amatorów jaskiń jest bardzo ważnym punktem. Na powierzchni wielu jej ścian można dostrzec mleko wapienne, co sprawia, że wyglądają jakby zostały ścięte mrozem. Daje to naprawdę ciekawy efekt, ponieważ zwiedzający to miejsce ma wrażenie, że otacza go zewsząd połyskujący szron. Mróz nie występuje jednak tylko w nazwie, panują tu istotnie dość chłodne warunki, a temperatura osiąga około 6 °C. Długość jaskini to blisko 770 m.

Jaskinia Niedźwiedzia

Znajdująca się w Sudetach Wschodnich Jaskinia Niedźwiedzia będzie dla odmiany gratką dla tych, którzy niekoniecznie lubią wyzwania. Udostępniony odcinek jest bowiem dobrze oświetlony i przygotowany dla turystów, ponadto kompleks został przystosowany do wizyt osób z niepełnosprawnością. Co ciekawe, samo to miejsce odkryto zupełnym przypadkiem, podczas eksploatacji marmuru w okolicy. Poza zjawiskowymi naciekami, możemy tu zobaczyć również szkielet niedźwiedzia jaskiniowego, od którego miejsce wzięło swoją nazwę.

Smocza Jama

Na koniec najbardziej przystępna propozycja, a zarazem miejsce niemal obowiązkowe podczas zwiedzania Wzgórza Wawelskiego w Krakowie. To także dobra atrakcja dla dzieci. Wizytę zaczyna się na wzgórzu zamkowym, skąd trasa zwiedzania prowadzi łącznie do trzech komór. Według legendy było to leże słynnego smoka wawelskiego, który niegdyś terroryzował okolicę. Jego rzeźba znajduje się niedaleko od wyjścia z samej jaskini.