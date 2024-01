Ferie zimowe rozpoczną się 13 stycznia, a ostatnie województwa zakończą je 25 lutego. Pierwszą turę, trwającą do 28 stycznia, rozpoczną województwa dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, i zachodniopomorskie. Od 22 stycznia do 4 lutego na ferie pójdą dzieci z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Kolejna tura, od 29 stycznia do 11 lutego, przypada w województwach lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim oraz śląskim. Od 12 do 25 lutego ferie będą mieć uczniowie z kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Eksperci z niektórych portalów biur podróży przeanalizowali trendy sprzedażowe dla wyjazdów w tym terminie. Sprawdzili, jak w tym roku rozkłada się zainteresowanie poszczególnymi kierunkami. Okazało się, że prawie wszystkie kierunki z listy 10 najpopularniejszych na ferie to ciepłe kraje. Trzy spośród nich to kierunki egzotyczne.

Hit ferii 2024. Egipt na pierwszym miejscu

Liderem w rankingu, również pod względem różnych grup klientów, jest Egipt. To do tego kraju wybierają się najczęściej zarówno pary, rodziny z dziećmi, jak i osoby podróżujące samotnie. Preferowane miejsca relaksu to głównie regiony Hurghady i Marsa Alam, położone na afrykańskim wybrzeżu Morza Czerwonego. Jednak zauważalnie wzrasta także zainteresowanie Półwyspem Synaj.

Egipt przyciąga atrakcyjnymi cenami, wysokimi temperaturami i pięknymi plażami. Nie ma bardziej ekonomicznego miejsca na spędzenie czasu pod palmami. Egipt wygrywa także gwarantowaną pogodą. Według prognoz w tym tygodniu w Hurghadzie ma być pełne słońce, a temperatury w dzień wahać się od 23 do 26 stopni Celsjusza.

Gdzie na ferie 2024? Drugie miejsce zajęła Hiszpania

Na drugim miejscu zestawienia najczęściej wybieranych miejsc na ferie znalazła się Hiszpania. Polacy często zimą wyjeżdżają głównie na Wyspy Kanaryjskie. Również Malta czy Cypr cieszą się popularnością, zwłaszcza wśród miłośników zwiedzania, choć pogoda na tych obszarach bywa zmienna.

Te kierunki również wysoko w rankingach

Na wysokim miejscu w rankingu znalazły się Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jednym z czynników, które decydują o rosnącej popularności tego miejsca, jest sama dostępność tego kierunku. W tym roku można tam polecieć bezpośrednio z czterech polskich miast - z Warszawy, Krakowa, Katowic i Poznania.

W rankingu znalazły się także Tanzania,Tajlandia i Wietnam, a kierując się na zachód, Polacy często wybierają popularną Dominikanę. W zestawieniu pojawiły się również Włochy, a tam Polacy chętnie wyjeżdżają zarówno na narty, jak i na tzw. city-breaki. Wśród najchętniej wybieranych kierunków pojawia się też Turcja, a konkretnie Riwiera Turecka oraz Maroko.