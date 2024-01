Tajlandia – piękne państwo azjatyckie

Tajlandia to państwo w południowo-wschodniej Azji. Od wschodu graniczy z Kambodżą i Laosem, od południa z Malezją, natomiast z Mjanmą, czyli Birmą od zachodu i północnego zachodu. Do 1949 roku Tajlandia oficjalnie nosiła nazwę Syjam. Państwo to leży na Półwyspie Indochińskim. Przeważają w nim tereny nizinne. Do Tajlandii należą wyspy takie jak Phuket, Ko Samui czy Koh Chang.

Pogoda i klimat: Kiedy najlepiej lecieć do Tajlandii?

Tajlandia znajduje się w strefie klimatów tropikalnych. Jej północna oraz środkowa część leży w tak zwanym klimacie savann. Natomiast południowa część, obejmująca głównie Półwysep Malajski, leży w klimacie tropikalnym monsunowym.

W Tajlandii można wyróżnić 3 pory roku: porę chłodną suchą, ciepłą suchą oraz ciepłą deszczową. Zależnie od miejsca w kraju pory te występują w różnych okresach. Dzięki temu jeżeli chcemy lecieć do Tajlandii, to o każdej porze roku znajdziemy tam miejsce z pasującą nam pogodą.

Od października do lutego w Tajlandii średnia dzienna temperatura w całym kraju wynosi 26 stopni, a do tego prawie nie pada. Z tego też powodu kierunek ten jest wybierany głównie jako cel wyjazdów jesienno-zimowych. Trwa to do marca. Natomiast ci, którzy lubią prawdziwe upały z temperaturą nawet 40 stopni, mogą lecieć do Tajlandii latem. Co prawda w okresie wakacji panuje tam pora deszczowa, jednak mocne opady deszczu nie występują w całym kraju.

Atrakcje turystyczne w Tajlandii

Tajlandia to idealne miejsce nie tylko do wypoczynku na plaży, ale również do zwiedzania. Jednym z ciekawych miejsc jest stolica Tajlandii - Bangkok. Do największych atrakcji Bangkoku zaliczyć można Wielki Pałac Królewski oraz Świątynię Szmaragdowego Buddy. Możemy podziwiać orientalną architekturę zdobioną malunkami, kamieniami szlachetnymi oraz złotem. Ponadto w Bangkoku znajdują się m.in:

Świątynia Leżącego Buddy (Wat Pho)

Świątynia Świtu (Wat Arun)

Świątynia Złotego Buddy (Wat Traimit)

chińska dzielnica - Chinatown

Złota Góra z Wat Saket.

Park Narodowy Khao Sok. To park położony w południowej części Tajlandii. Obejmuje on jeden z najstarszych lasów deszczowych. To teren, na którym żyje wiele różnych gatunków zwierząt, w tym setki gatunków egzotycznych ptaków oraz zwierząt takich jak makaki, gaury, gibony, słonie, niedźwiedzie malajskie, lamparty czy tygrysy.

Ile kosztuje pobyt w Tajlandii?

Jeśli chcemy polecieć do Tajlandii korzystając z jednej z ofert biur podróży, to cena minimalna za 9-dniowy pobyt wynosi około 6 000 zł. Dostępne są również oferty wyjazdu połączone ze zwiedzaniem tego kraju i zakwaterowaniem w kilku różnych lokalizacjach. Dla osób lubiących piękną słoneczną pogodę z umiarkowaną temperaturą zaleca się wyjazd zimą. Zaś lato sprawdzi się idealnie dla fanów upałów.