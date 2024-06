Szczawnica i lecznictwo sanatoryjne

Szczawnica jest miastem uzdrowiskowym, chętnie odwiedzanym przez kuracjuszy. Na terenie miejscowości – znajdującej się w dorzeczu Dunajca – znajdują się źródła mineralne i tzw. szczawy, czyli wody nasycone wolnym dwutlenkiem węgla, bogate m.in. w związki sodu, bor i jod.

Centralnym punktem miasta jest słynna Pijalnia Wód Mineralnych, zlokalizowana na Placu Dietla. Kuracjusze mogą przetestować w pijalni walory smakowe sześciu z dziewięciu dostępnych w Szczawnicy wód mineralnych (tu m.in. Józefina, Stefan, Jan, Helena). W pobliżu pijalni zlokalizowany jest malowniczy Park Górny im. Adama hrabiego Stadnickiego. Warto odwiedzić m.in. neogotycką kaplicę zdrojową i budynek Inhalatorium. Uwagę zwracają także zabytkowe wille – w większości z końca XIX wieku. Miejscowość posiada zróżnicowane zaplecze turystyczne – liczne hotele, pensjonaty i prywatne kwatery.

Reklama

Reklama

Wspinaczki w Pieninach: Nie tylko Sokolica

Dla wielu turystów Szczawnica jest doskonałą bazą wypadową dla górskich wycieczek na terenie Polski i Słowacji. Po polskiej stronie obowiązkowym punktem na mapie turystycznej będzie wspinaczka na góry wchodzące w skład Korony Pienin. Największą popularnością wśród turystów cieszy się niezmiennie wspinaczka na Sokolicę (747 m n.p.m.) i Trzy Korony (982 m n.p.m.) – szczyty zlokalizowane w Pieninach Właściwych. Coraz większą popularność zdobywa także trasa na Wysoką (1050 m n.p.m.), czyli najwyższy szczyt Pienin, do którego można się dostać m.in. przez malowniczy Wąwóz Homole o długości ok. 800 metrów.

Warto też pokusić się o wejście na Durbaszkę i górującą nad miastem górę Bryjarka, zwieńczoną metalowym krzyżem. Alternatywa dla wspinaczki? Nieco lżejszą opcją pod względem wysiłku będzie wjazd słynną kolejką krzesełkową na Palenicę (722 m n.p.m.). Turystyczna wizytówka Szczawnicy została oddana do użytku na początku lat 90., a potem przebudowana w 2005 roku. Obecnie jej przepustowość wynosi nawet do ok. 2200 osób na godzinę.

Przełom Dunajca: Spływ, kajaki, wycieczki rowerowe

Najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu Pienin pozostaje przełom Dunajca, a ponad dwugodzinny spływ rzeką to jedna z top atrakcji Szczawnicy. Warto pamiętać, że Szczawnica jest przystankiem końcowym spływu (można również popłynąć nieco dalej do Krościenka) – ten zaczyna się w miejscowości Sromowce Wyżne. Fani adrenaliny mogą pokusić się o wynajem kajaków lub spływ pontonem na Dunajcu. Przeprawa przez rzekę będzie również konieczna w celu dotarcia na Sokolicę ze Szczawnicy (jeden z kilku dostępnych szlaków).

Jednym z ciekawszych pomysłów na aktywne spędzenie czasu jest wycieczka Drogą Pienińską, czyli trasą rowerową Szczawnica – Czerwony Klasztor na Słowacji, wzdłuż przełomu Dunajca. Szlak w jedną stronę to ok. 10 km – praktycznym, często wybieranym rozwiązaniem jest wypożyczenie rowerów. Jeżeli mowa o atrakcjach nad rzeką, nie można zapomnieć o Grajcarku. Wzdłuż potoku płynącego przez centrum Szczawnicy wiedzie rozbudowany – podświetlony nocą – deptak z kafejkami, sklepami, restauracjami. Trasa spacerowa o długości ok. 1800 metrów – polecana szczególnie rodzinom z dziećmi – wiedzie od wyciągu krzesełkowego na Palenicę po przystań flisacką na Dunajcu.

Jakie atrakcje w pobliżu Szczawnicy?

Przy dłuższym pobycie warto rozważyć zwiedzanie okolic Krościenka nad Dunajcem lub Jeziora Czorsztyńskiego – tu obowiązkowo wizyta w ruinach zamku z XIV wieku. Szalenie popularnym punktem turystycznych pielgrzymek jest również Zamek "Dunajec" w Niedzicy. Ze Szczawnicy można także wyruszyć trasą na Słowację – pieszo przez góry, rowerem szlakiem Drogi Pienińskiej lub samochodem. Na Słowacji turystów czekają takie atrakcje jak m.in. wspomniany już Czerwony Klasztor, Zamek Spiski czy Zamek w Kieżmarku.