Wyspa Delos na Morzu Egejskim to jeden z najcenniejszych skarbów, jaki pozostał po Starożytnej Grecji. Według greckiej mitologii to właśnie tu narodził się Apollo i Artemida. W dawnych czasach wyspa była ważnym miejscem kultu religijnego. Świadczą o tym liczne ruiny świątyń, amfiteatrów i domostw. Niestety wszystko wskazuje na to, że za kilka dekad zostaną całkowicie pochłonięte przez morze.