Wakacje nad Bałtykiem cieszą się ogromną popularnością, zwłaszcza w sezonie letnim, kiedy tysiące turystów przybywa na polskie wybrzeże, aby cieszyć się słońcem, morzem i piaskiem. Nie wszystkim jednak odpowiada atmosfera tłocznych festiwali, imprez i budek z goframi. Niektórzy wolą mniej oblegane miejsca, które można znaleźć nad Bałtykiem!

Najpiękniejsze plaże nad Bałtykiem z dala od tłumów

Urlop nad Bałtykiem spędzony w mniej obleganym przez turystów miejscu ma wiele zalet. Oznacza więcej ciszy i spokoju, co sprzyja pełnemu relaksowi i odpoczynkowi, pozwala uniknąć hałasu, co umożliwia np. spokojne czytanie, medytację lub po prostu cieszenie się szumem morza. Jakie są najbardziej malownicze plaże nad Bałtykiem, na które rzadko zaglądają urlopowicze?

Plaża na Wyspie Sobieszewskiej

Wyspa Sobieszewska, znajdująca się na wschodnim krańcu Gdańska, jest jednym z najbardziej urokliwych miejsc na polskim wybrzeżu Bałtyku. Plaża na Wyspie Sobieszewskiej to idealne miejsce dla tych, którzy szukają spokoju, pięknych widoków i bliskiego kontaktu z naturą.

Większość turystów zatrzymuje się na plażach w centralnej części Gdańska, dzięki czemu plaża na Wyspie Sobieszewskiej pozostaje stosunkowo pusta. Kilkunastokilometrowy odcinek wybrzeża ma wiele zacisznych miejsc, w których można spędzić czas z dala od zgiełku. Do tej plaży można dotrzeć przez wejście nr 4. Znajduje się ono w Świbnie przy ul. Świebnieńskiej.

Dzika plaża Stilo

Plaża Stilo-Sasino to jedna z ukrytych pereł polskiego wybrzeża. Znajduje się nieopodal miejscowości Sasino i latarni morskiej Stilo i zachwyca swoją naturalnością, spokojem i urokiem dzikiej przyrody! Znajdziemy na niej śnieżnobiały piasek i wydmy. Szeroka, piaszczysta plaża położona jest nieopodal malowniczych wydm i lasów sosnowych, co sprawia, że jest to idealne miejsce na spacery i odpoczynek w otoczeniu przyrody.

Na plażę Stilo można dojechać szlakiem rezerwatu przyrody Mierzeja Sarebska. Nieopodal plaży stoi jedna z niewielu stalowych latarni morskich w Polsce. Została ona zbudowana w 1906 roku i jest udostępniona do zwiedzania. Wspinając się na jej szczyt, można podziwiać spektakularne widoki na Bałtyk i okoliczne tereny.

Plaża w Poddąbiu

Poddąbie to urokliwa miejscowość położona między Karwią a Jastrzębią Górą, która słynie z przepięknej, szerokiej plaży oraz malowniczych krajobrazów. Plaża rozciąga się na kilka kilometrów wzdłuż wybrzeża a nieopodal niej rozpościera się przepiękny las bukowo-sosnowy. To idealne miejsce dla osób, które nie lubią tłumów, a jednocześnie nie przepadają za zupełnym pustkowiem. Plaża jest dobrze utrzymana i czysta, a wzdłuż niej można znaleźć bary plażowe, wypożyczalnie sprzętu wodnego i toalety publiczne.