Podróżni z Polski mogą oszczędzić nawet 61 proc. ceny lotów i 63 proc. ceny noclegów w najpopularniejszych miejscach w Europie i na świecie, dokonując rezerwacji w najlepszym momencie.

Najkorzystniejszy moment na zakup biletów lotniczych po Europie to 1-3 miesiące przed podróżą.

Południe Włoch znowu na topie: Neapol, po spadku na 88. pozycję zestawienia najpopularniejszych kierunków podróży, w 2018 roku znalazł się na 22. miejscu rankingu.

Najnowsze dane wyszukiwarki KAYAK.pl pokazują, że przemyślane zaplanowanie urlopu może naprawdę się opłacać. Eksperci portalu przeanalizowali miliony wyszukiwań, aby znaleźć najlepszy moment na zaplanowanie wyjazdu do najpopularniejszych miast Europy i świata. Z ich analizy wynika, że wiedząc, ile miesięcy wcześniej zarezerwować loty i noclegi, w 2019 roku podróżni z Polski będą mogli zaoszczędzić w swoich ulubionych miejscach aż do 63 proc.!

Aby jeszcze bardziej zainspirować Polaków do planowania podróży w nowym roku, KAYAK poszedł o krok dalej i sprawdził, kiedy najlepiej zaplanować wyjazd do miejsc, które powróciły w wielkim stylu do czołówki rankingu najpopularniejszych kierunków podróży w Europie i na świecie. Chodzi o miejsca, które w ostatnich trzech latach spadły w rankingu popularności, jednak odnotowały spektakularny powrót do grona najchętniej wybieranych kierunków podróży. Eksperci wyszukiwarki odkryli także "wschodzące gwiazdy", czyli miejsca, które w ostatnim czasie regularnie zyskują na popularności.

Rezerwowanie lotu po Europie: im później, tym lepiej?

Osoby, które nie lubią planować wyjazdów z dużym wyprzedzeniem, mogą odetchnąć z ulgą. Z analizy KAYAK.pl wynika, że najlepszy czas na zarezerwowanie lotu do najchętniej odwiedzanych europejskich miast nie przekracza trzech miesięcy przed datą wyjazdu. Loty do Londynu, Lizbony i Splitu najlepiej rezerwować na dwa miesiące przed podróżą, a kupując bilety lotnicze do Rzymu, Santa Cruz de Tenerife, Luqi czy Malagi zaledwie miesiąc przed dniem wylotu, podróżni zapłacą za bilet co najmniej ⅓ mniej niż w najmniej korzystnym momencie na dokonanie rezerwacji. Co więcej, zbyt wczesne zarezerwowanie lotów jest wręcz niewskazane, szczególnie w przypadku typowo wakacyjnych kierunków – najmniej korzystny moment na zakup biletów lotniczych do Barcelony, Rzymu, Aten czy Malagi to jedenaście miesięcy przed datą wylotu.

Na jak duże oszczędności można liczyć, rezerwując loty w odpowiednim momencie? Z danych wyszukiwarki wynika, że Polacy wybierający się do każdego z 10 najpopularniejszych miast Europy mogą zaoszczędzić co najmniej 30 proc. ceny biletów. Największe różnice w cenach można zaobserwować w przypadku lotów do Luqi, Aten i Santa Cruz de Tenerife – bilety zakupione w najkorzystniejszym momencie są wtedy o ponad połowę tańsze. Jednak liderem tego zestawienia jest Londyn, ponieważ kupując lot do stolicy Anglii w odpowiednim momencie, podróżni zapłacą aż o 61 proc. mniej!

Rezerwowanie lotu na inne kontynenty: dobry timing = o połowę tańsze bilety

Nie dziwi fakt, że podczas planowania dalszych podróży warto pomyśleć o zakupie biletów lotniczych z nieco większym wyprzedzeniem. Najwcześniej o rezerwacji lotów powinni pomyśleć podróżni wybierający się do Stanów Zjednoczonych. Jak pokazują dane KAYAK.pl, zakup biletów do Los Angeles na 11 miesięcy przed datą wylotu pozwala oszczędzić 28 proc. w porównaniu do najmniej korzystnego momentu, a bilety lotnicze do Nowego Jorku kupione już na 10 miesięcy przed podróżą mogą kosztować o 25 proc. mniej.

W przypadku którego miejsca "dobry timing" ma największy znaczenie? Z zestawienia wynika, że podróżni, którzy rezerwują bilety do Dubaju w najbardziej korzystnym momencie – czyli 5 miesięcy przed wyjazdem – płacą za nie o 56 proc. mniej niż osoby, które za planowanie wyjazdu zabiorą się z większym, 11-miesięcznym wyprzedzeniem.

Co może być zaskoczeniem, w przypadku niektórych odległych kierunków podróży, czekając z kupnem biletów niemal na ostatnią chwilę, podróżni są w stanie nieco zaoszczędzić. Najlepszym momentem na zarezerwowanie lotu do Malé jest miesiąc, a do Phuket – 2 miesiące przed wylotem. Planując z większym wyprzedzeniem – odpowiednio 11 i 10 miesięcy – podróżni zapłacą za bilety lotnicze do obu miejsc ok. 15 proc. więcej.

Jak znaleźć najlepszy moment na zarezerwowanie noclegu?

Zwykle po kupieniu biletów lotniczych można zaczekać chwilę z zarezerwowaniem noclegu. Dla połowy z 10 najpopularniejszych miast Europy najlepszym momentem na dokonanie rezerwacji w hotelach 3- lub 4-gwiazdkowych są dwa miesiące – a w przypadku Rzymu zaledwie miesiąc przed datą przyjazdu, co może przynieść oszczędności wysokości nawet 40 proc., jak w przypadku Pragi. O wcześniejszym zaplanowaniu noclegu – czyli nawet na 10-11 miesięcy przed podróżą – powinni zaś pamiętać podróżni wybierający się do Lizbony, Pafos i Paryża.

Podobna zasada dotyczy popularnych kierunków podróży położonych poza Europą. KAYAK.pl odkrył, że podróżni z Polski planujący wyjazd do połowy miast z czołówki zestawienia – takich jak Dubaj, Bangkok czy Los Angeles – nie muszą się martwić o nocleg nawet do 1-2 miesięcy przed wyjazdem. Co więcej, rezerwując nocleg w Ko Lanta (Krabi) z 2-miesięcznym wyprzedzeniem, podróżni zapłacą nawet 63 proc. mniej niż w najmniej korzystnym miesiącu.

Wielki powrót: Neapol i Tel Awiw

Są miejsca, które od lat niezmiennie królują w rankingach popularności, jak i takie, które na nowo dopiero zaczynają podbijać serca turystów lub wracają do ich łask. W 2018 roku największym wzrostem zainteresowania wśród podróżnych z Polski cieszy się południe Włoch, czego dowodem jest skok, jaki w rankingu KAYAK.pl odnotował Neapol: po spadku na 88. pozycję zestawienia, awansował na 22. miejscu rankingu. Jak w przypadku większości europejskich kierunków podróży z zarezerwowaniem lotów do Neapolu warto wstrzymać się do 2 miesięcy przed wyjazdem, kiedy loty są o 58 proc. tańsze w porównaniu do najdroższego miesiąca.

Spośród pozaeuropejskich miast najbardziej wyróżnił się Tel Awiw, który w 2018 roku znalazł się na 18. miejscu zestawienia najpopularniejszych kierunków podróży, mimo że dwa lata wcześniej spadł aż na 63. pozycję. Rezerwując loty do Tel Awiwu, również warto pamiętać o dobrym timingu, ponieważ kupując bilety lotnicze w najkorzystniejszym momencie, czyli na 10 miesięcy przed wylotem, można zaoszczędzić nawet 46 proc.

Wschodzące gwiazdy: Palma de Mallorca i Phuket

Phuket i Palma de Mallorca to kierunki podróży, które w ostatnich latach stopniowo zdobywały popularność wśród podróżnych z Polski, by w 2018 roku znaleźć się w ścisłej czołówce rankingu: odpowiednio na 11. i 12. pozycji zestawienia. Także w przypadku tych miejsc zakup biletów lotniczych z 2-miesięcznym wyprzedzeniem to najlepsza strategia, aby zarezerwować lot w najlepszej cenie i oszczędzić odpowiednio 20 i 58 proc. w porównaniu do najmniej korzystnego miesiąca.

Aleksandra Pietraszek, rzecznik KAYAK.pl, komentuje: - Cieszymy się, widząc, że odpowiednie planowanie potrafi tak pozytywnie wpłynąć na wakacyjny budżet. Często powtarzanym mitem jest to, że loty oraz noclegi należy rezerwować z jak największym wyprzedzeniem. Jednak jak pokazują nasze dane, może być całkiem odwrotnie, a wszystko zależy od tego, dokąd się wybieramy. Aby pomóc podróżnym z Polski pewnie zaplanować podróże w nowym roku, przeanalizowaliśmy, kiedy najlepiej zaplanować wyjazdy do najpopularniejszych miejsc 2019 roku. Dzięki tej wiedzy – a także narzędziom takim jak Prognoza Cen oraz Alerty Cenowe – podróżni mogą mieć pewność, że podejmują najlepsze podróżnicze decyzje.

Najpopularniejsze wśród użytkowników z Polski kierunki podróży dla lotów i hoteli zostały określone na podstawie wyszukiwań przeprowadzonych na KAYAK.pl między 1.01.18 a 1.11.18 dla podróży w 2019 z miejscem wylotu w Polsce. Najlepszy moment na zaplanowanie podróży, dni podróży oraz ceny dla tych miejsc zostały określone na podstawie wyszukiwań przeprowadzonych między 1.01.17 a 1.11.18 dla podróży w 2018 roku. Ceny lotów dotyczą lotów w obie strony w klasie ekonomicznej, a ceny hoteli dotyczą jednego noclegu w pokoju dwuosobowym w hotelu 3- lub 4-gwiazdkowym. Miejsca określane jako „wielkie powroty” oraz „wschodzące gwiazdy” zostały wybrane na podstawie wyszukiwań lotów w obie strony w klasie ekonomicznej przeprowadzone między 1.01.15 a 1.12.18 dla podróży w latach 2015-2018. Miejsca określane jako „wielkie powroty” zostały wybrane spośród kierunków podróży znajdujących się w top 50 rankingu dla roku 2018 i w top 100 w latach 2015-2018, które odnotowały największy spadek oraz wzrost w latach 2015-2018. Miejsca określane jako „wschodzące gwiazdy” zostały wybrane spośród kierunków podróży znajdujących się w top 50 rankingu dla roku 2018, które stopniowo zyskiwały na popularności i odnotowały największy jej wzrost w rankingu 100 najpopularniejszych kierunków podróży w latach 2015-2018. Ceny mogą ulec zmianie, mogą się różnić lub mogą nie być już dostępne.