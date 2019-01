Tytuł najlepszego hostelu w Europie i najlepszego małego hostelu na świecie powędrował do The RoadHouse w czeskiej Pradze. Królował też w nowej kategorii, która staje się coraz istotniejsza dla branży – miejsc chwalonych przez osoby podróżujące w samotności.

"Popularność wycieczek w pojedynkę widać w statystykach Hostelworld – między 2015 a 2017 rokiem odnotowano 42 proc. wzrost rezerwacji dla podróżników, którzy w drodze bardziej lubią nawiązywać nowe znajomości, niż celebrować stare", informują media.

Na podium znalazły się także: Soul Kitchen w Sankt Petersburgu i Hostel One Miru w Pradze.

Najlepszy hostel dla podróżujących samotnie kobiet? To We Love F Tourist z Lizbony, gdzie nocleg kosztuje od 12 euro – czyli ok. 50 zł. A mężczyzn? Barceloński One Paralelo, w którym ceny zaczynają się od ok. 100 zł.