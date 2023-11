Carcassonne to miasto położone we Francji, w Oksytanii, w dawnej prowincji Langwedocji. Znajduje się przy drodze, która łączy Pireneje z Masywem Centralnym.

Carcassonne. Historia największego średniowiecznego kompleksu urbanistycznego

Fortyfikacje w Carcassonne są zdecydowanie jedną z największych atrakcji tego regionu Francji. Już z daleka można zobaczyć ogromne mury obronne i wieże ulokowane na stromym płaskowyżu.

Pierwsze wzmianki o osadnictwie w tym miejscu datowane są na 3,5 tysiąca lat p.n.e. Natomiast niespełna 3 tys. lat później mowa już o Carcassonne jako o ważnym ośrodku handlu. Około 100 roku p.n.e. Rzymianie ustanowili w tym miejscu stolicę kolonii Julia Carsaco – to właśnie wtedy powstała północna część wałów obronnych, znana do dzisiaj. Jednak fortyfikacje te zostały ostatecznie rozbudowane przez Wizygotów w VI wieku n.e.

Czy mury w niezmienionym stanie możemy oglądać do dzisiaj? Niestety nie do końca. Przez całe lata twierdza była zaniedbywana. W 1849 roku podjęto decyzję o jej całkowitej rozbiórce. Jednak spotkało się to z dużym protestem. Poprowadzono nawet kampanię, w której głównym celem była odbudowa tego miejsca. Rekonstrukcja została zaplanowana przez architekta Eugène Viollet-le-Duc. To, co możemy więc dzisiaj podziwiać, to efekt XIX-wiecznego zrekonstruowania Carcassonne.

Jak wygląda Carcassonne dzisiaj?

Od 1997 roku Stare Miasto Carcassonne jest wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to największy w Europie średniowieczny kompleks urbanistyczny.

Carcassonne przecina rzeka Aude. Oddziela ona nowszą część miasta od jego zabytkowej części. Kompleks ten dzieli się na miasto dolne (nazywane La Ville Basse) i górne (Cité). To właśnie Cité jest perłą dla każdego miłośnika historii i fortyfikacji.

A są one naprawdę niezwykłe: podwójne mury obronne okalające miasto mają aż 53 wieże. Wewnątrz znajduje się między innymi katedra Saint-Nazaire z XI wieku i zamek z XII wieku. Jest on o tyle ciekawy, że to właściwie kolejna forteca w tym miejscu. Dookoła niego znajduje się fosa, ma 5 baszt oraz ganki obronne. To podwójnie chronione miejsce udostępnia w swoim lapidarium na przykład średniowieczne kamienne pociski czy terakotowe naczynia. Ponadto zwiedzić można m.in. salę rycerską i wieże.

Przyjmuje się, że fortyfikacje, na które składają się mury, wieże i baszty ciągną się na długości aż 3 kilometrów. Carcassonne jest również widoczne z wielu dostępnych punktów widokowych. Wtedy najlepiej można zauważyć potęgę tego miejsca.

Dolne miasto z kolei także ma swoje zabytki, na przykład XIII-wieczną katedrę Saint Michel oraz kościół Saint Vincent.

Carcassonne inspiracją dla gry planszowej

Carcassonne to również nazwa bardzo popularnej, strategicznej gry planszowej, która została zaprojektowana przez Klausa-Jürgena Wrede. Wydano ją po raz pierwszy w 2000 roku w Niemczech i USA. Dzisiaj znana jest niemal na całym świecie. Gra została zainspirowana francuskim miastem, a chodzi w niej o stworzenie własnej fortecy.