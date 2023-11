Szwajcaria Kaszubska. Co ją wyróżnia?

Szwajcarią Kaszubską nazywana jest środkowa, najwyżej położona część Kaszub. Obejmuje powiat kartuski oraz kościerski. Główne miasto tego obszaru to Kartuzy. Szwajcaria Kaszubska rozciąga się od Parchowa do Żukowa na wchodzie i zachodzie oraz od Kamienicy Królewskiej i Mirachowa do Kościerzyny na północy i południu. Na tym terenie znajduje się Wieżyca, czyli najwyższe wzniesienie Niżu Polskiego.

Miejsce to jest niezwykle różnorodne, co przyciąga turystów. Mamy tutaj bowiem zarówno ciekawą architekturę, obiekty sakralne, jak i wzgórza, jeziora, lasy czy wąwozy. Uroku dodają pustki, czyli samotne gospodarstwa usytuowane wśród lasów i łąk. Kultura tego miejsca jest silna, Kaszubi mają bogatą historię, własny język i są przywiązani do tradycji.

Kaszuby o każdej porze roku?

Do Szwajcarii Kaszubskiej można z powodzeniem przyjechać o każdej porze roku. Polska złota jesień ubarwia ten – i tak piękny już – krajobraz. Ze względu na mnogość lasów, jest to szczególnie widoczne.

Zimą można spędzać czas w ośrodkach narciarskich, organizowane są również kuligi. Latem z kolei spędzać czas nad licznymi jeziorami.

Co zobaczyć w Szwajcarii Kaszubskiej? Sprawdź trzy ciekawe miejsca

Szwajcaria Kaszubska to duży obszar oferujący turystom wiele ciekawych miejsc. Przedstawiamy trzy z nich.

Cmentarzysko w Węsiorach z początków naszej ery

Dla wszystkich miłośników historii Cmentarzysko Gotów w Węsiorach będzie niesamowitą podróżą w czasie. Grzebano tam zmarłych już od 70–80 roku n.e do przełomu II i III wieku. Aktualnie znajdują się tam 4 kamienne kręgi, ponad 140 grobów oraz 20 kurhanów. Od 1958 roku teren ten jest rezerwatem przyrody, nie tylko by zachować te obiekty, lecz także gatunki porostów odkrytych na wielu głazach.

Kurhany to mogiły, które przypominają kopiec, mają konstrukcję z drewna lub kamienia, wewnątrz z komorą, w której znajdowało się ciało lub prochy zmarłej osoby. 3 z 4 kamiennych kręgów zachowały się w bardzo dobrym stanie. Są stworzone z prostokątnych kamiennych płyt o długości do 1,5 metra. Średnica największego z nich wynosi aż 26 metrów. Kurhany także są okazałe, największy z nich ma średnicę 16 metrów.

Kurhany w Uniradzach – ewenement na skalę europejską

Pozostaniemy w cmentarnej tematyce, ponieważ kolejnym miejscem, które warto zobaczyć są kurhany w miejscowości Uniradze. Jest to miejsce niezwykłe, ponieważ na obszarze kilku kilometrów kwadratowych znajduje się 3,5 tysiąca kurhanów, a istnieje prawdopodobieństwo, że jest ich znacznie więcej. Trudno o drugi taki obiekt w Europie.

Podczas badań w tym miejscu znaleziono na przykład zachowany warkocz młodej dziewczyny z bursztynowym krążkiem. Najpewniej najstarsze kurhany pochodzą z epoki brązu, jednak na tym cmentarzysku znajdują się też miejsca pochówku ze średniowiecza.

Przedmiot sporu: dwór Wybickich

Szwajcaria Kaszubska to również ciekawa architektura. Warto zobaczyć chociażby Dwór Wybickich, który otoczony jest parkiem. Znajduje się we wsi Sikorzyno. Stał się własnością rodziny Wybickich (to rodzina Józefa Wybickiego, twórcy tekstu naszego hymnu narodowego) po tym, jak spierali się o niego z rodziną Sikorskich.

Na terenie obiektu znajduje się nie tylko posiadłość, lecz także park, w którym zachowane są zabytkowe drzewa. Warto przejść się aleją lipową i zobaczyć pomnik przyrody – 300-letni dąb. Na tym terenie znajduje się również labirynt roślinny. We wnętrzu dworu mieści się muzeum. Można więc poczuć się jak w XIX czy pierwszych latach XX wieku.