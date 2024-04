Zaciszne zatoczki, piaszczyste plaże, niezwykłe bogactwa natury w parkach narodowych, a do tego wyjątkowe miasteczka, wioski rybackie i zabytki wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO – to wszystko możemy zobaczyć w Czarnogórze. Znajdują się tu także twierdze z czasów greckich oraz ślady panowania tureckiego – widoczne zarówno w architekturze, jak i w… kuchni. Czy Czarnogóra to drogi kraj? Dlaczego warto się do niego wybrać?

Czarnogóra – idealny kierunek dla każdego. Dlaczego warto ją odwiedzić?

Czarnogóra jest krajem, w którym każdy znajdzie coś dla siebie - zarówno pary, rodziny z dziećmi, jak i pasjonaci historii, przyrody i aktywnego wypoczynku. Na piaszczystych plażach można wylegiwać się godzinami. Bez końca można też chodzić po przepięknych malowniczych trasach. Zjawiskowa sceneria górska tego kraju jest obecna niemal na każdym kroku.

Do Czarnogóry warto wybrać się z kilku powodów. Kraj ten łączy bowiem w sobie najlepsze cechy Bałkanów.

Nazwę Montenegro, czyli Czarnogóry, nadali temu miejscu Wenecjanie. Po przybyciu ujrzeli oni surowe góry w głębi lądu, które wyraźnie kontrastowały z jasnymi wodami Adriatyku. Góry wydawały się niemal czarne – pokryte były bowiem lasami, które nadawały im ciemny kolor.

Czarnogóra położona jest w trzech strefach klimatycznych – strefie kontynentalnej, śródziemnomorskiej i górskiej. Na dodatek charakteryzuje się przystępnymi cenami i prostym dojazdem. Do Czarnogóry możemy się dostać samolotem w przeciągu zaledwie dwóch godzin. Samoloty do Czarnogóry kursują m.in. z Krakowa i Gdańska, a bilet w promocyjnej cenie można znaleźć już za kilkadziesiąt złotych!

To wszystko sprawia, że Czarnogóra przyciąga coraz więcej turystów. I wiele wskazuje też na to, że będzie hitem tego sezonu!

Ceny w Czarnogórze. Czy w Czarnogórze jest tanio?

Jakie są ceny w Czarnogórze? Czy Czarnogóra jest droga i czy w Czarnogórze jest taniej niż w Chorwacji?

Ceny noclegów, jedzenia, transportu oraz innych atrakcji nie są w Czarnogórze wysokie. Choć obowiązującą walutą na terenie Czarnogóry jest euro ceny są znacznie niższe niż w innych krajach zachodnich, a nawet w obleganej przez turystów Chorwacji.

W Czarnogórze dostępnych jest wiele opcji noclegowych. Możemy zarezerwować zarówno nocleg w budżetowym hotelu, jak i w luksusowym apartamencie. W sezonie letnim, ceny noclegów zaczynają się od około 15 euro za noc w kwaterze prywatnej. Nocleg w hostelu to z kolei wydatek rzędu ok. 25 euro za noc. W dobrej klasy hotelu trzeba się liczyć z ceną minimum 50 euro za noc. To sprawia, że w porównaniu z innymi krajami nad Adriatykiem, zwłaszcza z krajami takimi jak Chorwacja czy Włochy, ceny noclegów w Czarnogórze są niższe.

Warto jednak pamiętać, że ceny mogą być znacznie wyższe w popularnych turystycznych miejscowościach, takich jak Budva czy Kotor. Zdarza się, że w tych miejscach cena za nocleg w hotelu wynosi nawet 100 euro za noc.

Ile kosztuje tygodniowy pobyt w Czarnogórze? Ceny wakacji w Czarnogórze z biurem podróży również nie są wysokie choć ich koszt może się znacząco różnić. Za wczasy last minute w tańszym hotelu można zapłacić nawet niecałe 2000 zł. Pobyt w hotelu all inclusive to zazwyczaj wydatek powyżej 2500 zł, z kolei ceny wycieczek objazdowych są wyższe i zależą od renomy hotelu oraz odwiedzanych miast i atrakcji. Mimo to urlop w Czarnogórze, nawet w szczycie sezonu, jest zazwyczaj tańszy niż w Chorwacji.

Również jedzenie jest zwykle tańsze. Co ciekawe, w Czarnogórze nie ma jednak zbyt wielu marketów. Są głównie małe sklepiki oraz targi, co sprawia, że cena często ulega… negocjacji.