Majówka 2024

Tegoroczna majówka rozpocznie się w środę 1 maja, a więc wystarczy wziąć jeden dzień wolnego, by cieszyć się pięciodniowym długim weekendem. Wielu Polaków planuje wydłużyć majowy wypoczynek jeszcze bardziej, tak by rozpoczął się już w ostatni weekend kwietnia. Podczas, gdy w Polsce pogoda w czasie majówki bywa różna, wiele europejskich kierunków gwarantuje już wtedy ciepło i słońce. A ponieważ to dopiero początek turystycznego sezonu, w najbardziej popularnych kurortach przeważnie nie ma jeszcze tłumów. To dlatego polscy turyści tak bardzo polubili przedwakacyjny wypoczynek pod palmami.

Majowe wyloty za granicę niezmiennie cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku jeszcze większym niż wcześniej. Szczególnie, że spędzenie tegorocznej majówki za granicą będzie nas kosztować mniej.

Najpopularniejsze kierunki na majówkę 2024

Wśród kierunków najchętniej wybieranych przez polskich turystów tradycyjnie króluje Turcja, również w czasie majówki. Tam według danych biur podróży wybierze się większość klientów. Trudno się dziwić spragnionym słońca podróżnym. W maju pogoda w tureckich kurortach jest pewna, a ceny siedmiodniowych wycieczek z wylotem z Polski zaczynają się od 2300 zł od osoby. Popularne są również Grecja i Egipt, ale zainteresowanie tymi krajami jest nieco mniejsze niż w przypadku Turcji. Grecja w maju to koszt poniżej 2000 zł. Ceny zaczynają się od około 1900 zł od osoby. Egipt jest trochę droższy. Za taki wyjazd trzeba zapłacić minimum 2700 zł.

Ceny wycieczek zorganizowanych są jednak niższe niż rok temu, a klientów jest dwa razy więcej – podaje portal Travelplanet. Za pobyt w Turcji trzeba zapłacić średnio około 100 zł mniej, podobnie do Grecji. Egipt jest tańszy średnio o ponad 300 zł. Tunezja o 200 zł. Najbardziej potaniały wycieczki na Wyspy Kanaryjskie – nawet o ponad 900 zł od osoby. Zdrożały natomiast Włochy i Cypr – różnica w górę w porównaniu z ubiegłym rokiem to mniej więcej 500 zł.

Długi czerwcowy weekend 2024

Do kolejnego długiego weekendu nie trzeba będzie długo czekać. Już 30 maja, w czwartek przypada Boże Ciało - dzień wolny od pracy. Jeden dzień urlopu daje możliwość czterodniowego wypoczynku. Również w tym czasie polscy turyści chętnie wybierają się na zagraniczne, kilkudniowe wypady. To okazja, by zorganizować tzw. city break. Początek czerwca to nadal dobry moment na krótki wyjazd ze zwiedzaniem europejskich miast dla tych, którzy chcą uniknąć typowo wakacyjnych tłumów. A ceny wyjazdów przed szczytem sezonu wciąż są nieco niższe niż w lipcu i sierpniu.

Dokąd pojechać w czerwcu?

Popularne destynacje na city break w długi czerwcowy weekend to Paryż, Rzym, Wenecja, Ateny czy Dubrownik. Oferty przelotu w obie strony w tym terminie można jeszcze znaleźć za około 1000 zł od osoby.Ceny pobytu wraz z przelotem zaczynają się mniej więcej od 1700 zł od osoby za Rzym, 2200 za Paryż, 2600 za Ateny i około 2800 zł za Wenecję i Dubrownik.