Torremolinos to miasto położone w Andaluzji, w Hiszpanii.

Torremolinos na Costa del Sol

Jest to znaczący ośrodek turystyczny w regionie Andaluzji, położony na Costa del Sol i w prowincji Malaga. Miasto jest znane ze swojego kosmopolitycznego i tolerancyjnego charakteru.

Początkowo mała wioska rybacka, Torremolinos przekształciła się w popularny kurort.

Nazwa miasta, Torremolinos, pochodzi od licznych wież (torres po hiszpańsku) i młynów (molinos po hiszpańsku), które kiedyś stały na tym obszarze. Torremolinos jest również domem dla prawie 7 kilometrów linii brzegowej i 5 miejskich plaż. Ale dlaczego nosi miano tolerancyjnego miasta?

Tolerancyjne miasto

To właśnie tam otwarto w 1962 roku pierwszy bar przyjazny gejom w kraju. Dzięki rozwojowi lotnictwa pod koniec lat 50. XX wieku, miasto zaczęło przyciągać artystów, muzyków i osoby queer.

Nadmorskie miasteczko odwiedzały takie gwiazdy jak Grace Kelly, Elisabeth Taylor, Ava Gardner, Marlon Brando, Orson Welles, Brigitte Bardot czy Frank Sinatra.

Pierwszy topless w historii

W 1930 Gala Dalí muza Salvadora Dalí, wystąpiła jako pierwsza topless w historii Hiszpanii. Zrobiła to na klifie, na którym dzisiaj można znaleźć pomnik przypominający o tym wydarzeniu. Jednak to Brigitte Bardot wywołała większe poruszenie, kiedy odwiedziła Torremolinos w 1957 roku podczas zdjęć do filmu "The Night Heaven Fell".

Dziś tętniące życiem Torremolinos stało się domem dla dziesiątek queerowych barów, klubów i firm. Jest bastionem społeczności LGTB w kraju. Organizowany tutaj festiwal Pride, przyciąga nawet 50 000 osób. Zwykle odbywa się w pierwszym tygodniu czerwca. W mieście organizowane są też inne festiwale LGBTQ, np. Mad Bear Beach. Nad morzem można znaleźć specjalne kluby plażowe przyjazne dla osób LGBTQ, takie jak El Gato i Eden.