Tanie podróże. Dokąd w Europie warto polecieć?

Już wkrótce rozpocznie się lato, a wraz z nim wakacje. Marzymy o tym, aby wówczas odkryć nowe miejsca w Europie, nie wydając przy tym majątku. Szukamy więc sposobów na tanie podróżowanie. Jednocześnie często nie chcemy obierać najbardziej oczywistych i popularnych kierunków, takich jak np. Rzym czy Praga. Z tego powodu szukamy informacji o miejscach mniej znanych, a wartych zobaczenia. Takich, które są jeszcze niewystarczająco doceniane przez turystów.

Jeden z takich kierunków wskazała niedawno brytyjska tiktokerka @emsbudgettravel, która chętnie decyduje się na niskobudżetowe podróże. Podzieliła się ze swoimi obserwatorami relacją z podróży do Bośni i Hercegowiny. Była zachwycona tym krajem i jego stolicą – Sarajewem. Ponadto wskazała jeszcze jedno miasto, które zdecydowanie warto tam odwiedzić, a którym jest Mostar.

To niedoceniane jeszcze europejskie państwo jakim jest Bośnia i Hercegowina tiktokerka uznała za swój ulubiony kierunek podróży w 2024 roku. Podkreśliła, że jest tam wiele interesujących miejsc do zobaczenia, a krajobrazy są wprost oszałamiające. Przy tym cały wyjazd nie jest drogi. Czterodniowa wizyta kosztowała ją niecałe 160 funtów. W kwocie tej zawarte były loty, zwiedzanie, wyżywienie, atrakcje i transport. Jej relację z tej podróży opisał LADbible – powstały w 2012 roku brytyjski serwis informacyjny i rozrywkowy, który swoje treści kieruje przede wszystkim do osób młodych.

Tanie podróżowanie po Europie: Mostar

Mostar jest miastem znajdującym się w południowo-zachodniej części Bośni i Hercegowiny. Leży nad Neretwą – rzeką uchodzącą do Adriatyku. Miasto jest stolicą kantonu hercegowińsko-neretwiańskiego i 5. pod względem wielkości miastem w kraju. Oddalone jest od stolicy kraju – Sarajewa – o ok. 120 km. Położone jest też ok. 50 km od granicy z Chorwacją i ok. 80 km od wybrzeża Adriatyku.

Mostar zachwyca wyjątkowo pięknym położeniem, zabytkową architekturą, w tym przede wszystkim słynnym Starym Mostem wpisanym na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Zresztą sama nazwa miasta pochodzi od słowa "mostari", oznaczającego strażników mostu. W Mostarze jest wiele miejsc wartych zobaczenia, mimo że miasto ucierpiało w latach 90. XX wieku w wyniku działań wojennych, a jego odbudowa trwa nadal. Każdy turysta bez problemu znajdzie tu coś dla siebie.

Mostar: Co warto zobaczyć?

Największą atrakcję Mostaru stanowi wspomniany już Stary Most uznawany za symbol miasta. Znajduje się w samym sercu Starego Miasta i łączy ze sobą dwa brzegi Neretwy. Wybudowany został w XVI wieku i jest przykładem architektury osmańskiej. Dzięki niemu i wielu innym zabytkom w Mostarze można poczuć klimat orientu. Stary Most został zburzony w 1993 roku w wyniku działań wojennych. Odbudowano go natomiast w 2004 roku i niezmiennie przyciąga do Mostaru tłumy turystów. Stary Most jest szeroki na 4 m, długi na 30 m, a jego wysokość nad lustrem wody wynosi 24 m.

W Mostarze znajduje się jeszcze jeden interesujący most – Krzywy Most(Kriva Cuprija), który zbudowano kilka lat wcześniej niż Stary Most. Przetrwał on działania wojenne, jednak został zniszczony w wyniku powodzi w 2000 roku. Na szczęście już po roku został odbudowany. Wznosi się nad niewielką rzeką Radobolja i chociaż jest znacznie mniej okazały – ma niespełna 9 m długości – niż Stary Most, również cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony turystów.

Kolejnym charakterystycznym elementem krajobrazu Mostaru jest meczet Koski Mehmed-Paszy. To pochodzący z początku XVII wieku zabytek, który znajduje się tuż nad rzeką i jest doskonale widoczny ze Starego Mostu. Na minaret, czyli wieżę, tego meczetu można wejść i podziwiać stamtąd piękną panoramę miasta.

Wymienione wyżej atrakcje Mostaru to zaledwie początek długiej listy miejsc wartych zobaczenia. Na zwiedzanie miasta najlepiej więc z pewnością poświęcić więcej niż jeden dzień. Wiele atrakcji znaleźć też można w okolicy. Jedną z nich są malownicze Wodospady Kravica położone w pobliżu miasteczka o tej samej nazwie. Wodospady rozciągają się na szerokości ponad 100 m, a spadek poziomu wody dochodzi w nich do 25 m.