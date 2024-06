Polacy lubią odwiedzać południowe kraje, takie jak Bułgaria, Turcja czy Chorwacja, gdzie ceny są relatywnie przystępne a piękna pogoda niemal gwarantowana. Coraz częściej wybieramy jednak nowy kierunek – kraj o wielkości Krakowa, który ma podobną liczbę mieszkańców co… Poznań. Mowa oczywiście o Malcie!

Reklama

Polacy pokochali Maltę

Malta w 2023 roku świętowała rekordową liczbę 3 mln turystów. Wśród nich dużą część stanowili Polacy. Według Maltańskiej Organizacji Turystycznej tylko od stycznia do marca 2024 do Malty podróżowało blisko 62 tys. Polaków. To o 25 tys. osób więcej niż w okresie styczeń-marzec 2023 roku. Tym samym Malta stanowi 3 miejsce na podium naszych turystycznych destynacji. Na pierwszym miejscu, ze 108 tys. turystów, znalazła się Wielka Brytania. Drugie miejsce – z 91 tys. turystów – zajmują Włochy.

Reklama

Malta – jakie oferuje atrakcje?

Na Malcie nie brak atrakcji cennych zarówno z punktu widzenia miłośników historii i zwiedzania, jak i wypoczynku. Valletta, stolica Malty, została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, ze względu na liczne zabytki, w tym Katedrę św. Jana i Pałac Wielkiego Mistrza.

Warta odwiedzenia jest również Mdina - starożytne miasto na wzgórzu, znane jako "Ciche Miasto", w którym można podziwiać wąskie uliczki i cieszyć się imponującymi widokami. Mniej zatłoczona i bardziej zielona niż Malta jest Wyspa Gozo, która stanowi idealne miejsce na relaks i wypoczynek. Wreszcie, Malta to także błękitna Laguna - malownicze miejsce na wyspie Comino, idealne na opalanie i kąpiele.

Ile trwa podróż na Maltę?

Malta należy do Unii Europejskiej dzięki czemu, by przekroczyć granicę, potrzebujemy jedynie dowodu osobistego. Na Maltę możemy dotrzeć z Polski dzięki bezpośrednim lotom z kilku miast – m.in. Warszawy, Krakowa, Gdańska i Wrocławia. Bezpośredni lot na Maltę trwa ok. 2,5-3 godzin. Loty na Maltę obsługują zarówno tanie linie lotnicze, takie jak Ryanair czy Wizz Air, jak i tradycyjne linie, takie jak LOT.

Jakie są ceny na Malcie?

Ceny na Malcie, jak w każdym turystycznym kraju, różnią się w zależności od miejsca, sezonu i standardu usług. Ogólnie rzecz biorąc jednak Malta ma przystępne ceny w porównaniu z innymi europejskimi destynacjami turystycznymi. Walutą jest tutaj euro.

Jakie są ceny na Malcie? Przykładowo, bochenek lokalnego chleba kosztuje ok. 1 euro, a woda 2 l ok. 0,5 euro. Z kolei ceny w restauracjach wynoszą ok. 7-10 euro za fast food typu kebab, 15-25 euro za sushi czy 8-15 euro za pizzę.

Jaka jest pogoda na Malcie?

Malta ma śródziemnomorski klimat, który charakteryzuje się gorącymi, suchymi latami i łagodnymi, deszczowymi zimami. Wiosną średnia temperatura waha się od 15 w marcu do 22 stopni Celsjusza w maju, co stanowi doskonały czas na zwiedzanie, z umiarkowanymi temperaturami i kwitnącą przyrodą.

Latem średnia temperatura wynosi od 25 w czerwcu do 31 stopni w sierpniu. Najgorętsze dni mogą osiągać nawet 35 stopni Celsjusza i więcej. Latem opady są tu minimalne. Jesienią średnia temperatura spada od 28 stopni we wrześniu do 18 stopni w listopadzie. Zimą z kolei średnia temperatura waha się od 15 do 17 stopni Celsjusza, a nocą może spaść do około 10. To najbardziej deszczowy okres na Malcie, z częstymi, ale krótkotrwałymi opadami.