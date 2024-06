Najpiękniejszy kurort w Europie

Zwycięzcą rankingu na najlepszy cel podróży w Europie w 2024 roku został hiszpański kurort Marbella, położony w Andaluzji, na wybrzeżu Costa del Sol nad Morzem Śródziemnym. Listę co roku publikuje najczęściej odwiedzana strona internetowa poświęcona podróżom w Europie „European Best Destinations”. Ranking tworzony jest dzięki głosom turystów z całego świata.

Dlaczego w tym roku wybór padł na Marbellę? Głosujący ocenili, że jest tam wszystko, czego tylko podróżnik może zapragnąć. Hiszpańskie miasto uznano za najpiękniejsze, najbardziej słoneczne i najlepsze dla smakoszy miejsce. Spełniło wszystkie najważniejsze oczekiwania turystów. Słońce świeci tam 300 dni w roku, widoki na morze i góry są wyjątkowo malownicze, a klimat tego miejsca jest niepowtarzalny. Marbella jest w stanie sprostać gustom nawet najbardziej wymagających gości, którzy szukają ekskluzywnych warunków i rozrywek. Jak podkreślają organizatorzy, ten kto był w Marbelli choć raz, z przyjemnością jeszcze tam wróci.

10 najlepszych miejsc do zwiedzenia w Europie

W pierwszej trójce znalazło się także Monako oraz Malta. Zdaniem turystów Monako jest miejscem atrakcyjnym pod wieloma względami. Oferuje liczne rozrywki kulturalne i sportowe. Jest też dobrym wyborem dla miłośników życia nocnego i kulinarnych podróży. Do tego urzekające nadmorskie krajobrazy i sceneria pełna zabytków. To wszystko na zaledwie dwóch kilometrach kwadratowych powierzchni.

Natomiast Malta to kwintesencja śródziemnomorskiego klimatu, a także mieszanka wielu kultur. Zachwycająca architektura i gwarancja pięknej pogody prawie przez cały rok. To również jedno z najlepszych miejsc do nurkowania w Europie.

Oto cała pierwsza dziesiątka rankingu:

Marbella

Monako

Malta

Genewa, Szwajcaria

Batumi, Gruzja

Ryga, Łotwa

Madera, Portugalia

Florencja, Włochy

Londyn, Wielka Brytania

Rejkiawik, Islandia

Inne ciekawe miejsca w Europie

Druga dziesiątka rankingu to miejsca zdecydowanie mniej oczywiste. To propozycja dla podróżników, którzy widzieli już najpopularniejsze zakątki Europy i szukają nowych, ciekawych inspiracji i mniej zatłoczonych kierunków. Oferują relaks i spokój. To wypoczynek w rytmie slow-life, podczas którego można poznać lokalne smaki, zwiedzać we własnym tempie i obserwować życie mieszkańców. Na liście znalazły się regiony Francji i Hiszpanii, Słowenia czy grecka wyspa Thassos.

Poniżej druga dziesiątka rankingu: