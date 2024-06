Mnóstwo wrażeń, dużo rzeczy do obejrzenia i to wszystko za darmo? To marzenie każdego turysty, który jest ciekawy świata. Okazuje się, że jeśli dobrze przygotujemy się do podróży, będziemy mieć głowy pełne wrażeń i nie wydamy pieniędzy na zwiedzanie. Eksperci wzięli pod lupę europejskie miasta i przygotowali ranking. Na liście są dwa polskie akcenty.