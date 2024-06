Gdy po ciężkim dniu w pracy lub podczas weekendu chcemy usiąść na piaszczystej plaży i cieszyć się widokiem wody – nie musimy koniecznie jechać nad morze! Również w stolicy znajdziemy miejsca, gdzie możemy przyjemnie spędzić czas wygrzewając się na piasku i podziwiając zachód słońca – czasem nawet z panoramą Warszawy w tle! Jakie są najlepsze plaże w Warszawie i okolicach?

Plaża w Wilanowie

Ta plaża nad Wisłą znajduje się na południowych krańcach Warszawy, a dokładniej - w dzielnicy Wilanów. To ustronne miejsce idealne na spokojny wypoczynek nad rzeką, w którym jednocześnie można poczuć się jak na wakacjach. Plaża na Zawadach, bo o niej mowa, jest szeroka i można z powodzeniem wybrać się tu ze znajomymi. To miejsce idealne na weekend!

Plaża w Wildze

W miejscowości Wilga, ok. 60 km od centrum Warszawy znajduje się szeroka, piaszczysta plaża idealna dla osób, które cenią sobie ciszę i spokój. Znajdziemy tu niewielu ludzi, ponieważ miejsce jest nieco ukryte, nie posiada parkingu i jest idealne na spokojny wypoczynek przy książce.

Jednak również tutaj, w tej samej miejscowości znajduje się rodzinny park rozrywki z biwakową polaną i ścieżką przyrodniczo-kulturową położoną nad stawami. Jeden z nich – mniejszy, nadaje się do kąpieli zaś drugi przeznaczony jest do uprawiania sportów wodnych. Znajdziemy tu także część gastronomiczną z wydzieloną przestrzenią dla najmłodszych.

Plaża Poniatówka

Ta plaża położona jest pod zabytkowym mostem Księcia Józefa Poniatowskiego w pobliżu Stadionu Narodowego. Jest bardzo chętnie wybierana przez warszawiaków, którzy spotykają się tu ze znajomymi i spędzają czas do wieczora pod gołym niebem. Dostępne są tu także paleniska, na których można urządzić grilla, a także edukacyjny plac zabaw oraz naturalny las łęgowy.

Plaża Ciszyca

Plaża ta oddalona jest od Warszawy o niecałe 30 km i w opinii niektórych uchodzi za warszawską "Gdynię Orłowo". Bez wątpienia ta położona w okolicach Otwocka piaszczysta plaża jest niezwykle szeroka, malownicza i oferuje przepiękne widoki. Dostępny jest tu także parking.

Jezioro Zegrzyńskie

Zalew Zegrzyński to jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych wśród warszawiaków. Położony ok. 30 km na północ od miasta niezmiennie przyciąga osoby spragnione wypoczynku nad wodą. Wokół jeziora dostępnych jest wiele plaż, m.in. w Nieporęcie, Zegrzu, Serocku, Ryni i Białobrzegach. To świetne miejsce do uprawiania sportów wodnych, m.in. windsurfingu czy żeglarstwa. Plaża nad Zalewem Zegrzyńskim oferuje też miejsca do kąpieli.

Plaża nad Jeziorkiem Czerniakowskim

To naturalne jezioro w granicach Warszawy stanowi idealne miejsce nie tylko do plażowania, ale również do kąpieli. Nad bezpieczeństwem czuwają tu wyszkoleni ratownicy, a czystość wody jest badana przez sanepid. Nieopodal kąpieliska znajduje się również siłownia plenerowa.

Plaża Rusałka

Ta plaża mieści się w Warszawie, po praskiej stronie, nieopodal zoo. Rozpościera się z niej przepiękny widok na Stare Miasto. Można tu zagrać w siatkówkę, w miejscowych klubach wypić drinka i spróbować lodowych koktajli. Dzieci zaś mogą skorzystać z położonego tuż obok parku linowego oraz placu zabaw.