Brak konieczności organizowania posiłków i napojów – to najczęściej wskazywany powód dla którego Polacy jeżdżą na all inclusive – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Travelplanet.pl. Ten rodzaj wypoczynku kojarzy nam się głównie z brakiem ograniczeń w konsumpcji jedzenia i napojów bezalkoholowych, beztroskimi wakacjami i… wysoką ceną. O nieograniczonym dostępie do alkoholu wspomniała jedna piąta badanych. Okazuje się też, że tylko 33 proc. Polaków miało okazję przekonać się na własnej skórze, czym takie wakacje są.