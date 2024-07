Kłopoty w turystycznym raju. Agrigento to cel turystów, odwiedzających Sycylię. W tej położonej w południowej części włoskiej wyspy miejscowości znajduje się słynna starożytna Dolina Świątyń. Teraz okolica ta zmaga się z poważnym brakiem wody. Doszło do tego, że w Agrigento i okolicach nie przyjmuje się turystów do pensjonatów i hosteli, bo nie ma tyle wody, by mogli swobodnie korzystać z łazienek.