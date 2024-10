Día de Muertos, czyli Dzień Zmarłych w Meksyku

W Polsce w Zaduszki i Dzień Wszystkich Świętych oddajemy się nastrojowi zadumy i kontemplacji. W Meksyku, a także wśród latynoamerykańskiej społeczności np. Stanach Zjednoczonych, przeciwnie. Śmierć nie jest tam tematem tabu, lecz częścią życia, o której nigdy nie należy zapominać. Jej symbolem są wszechobecne czaszki, które pojawiają się jako dekoracje, maski, motyw makijażu, a także cukrowe lub czekoladowe słodycze.

Meksykanie również wspominają i czczą zmarłych, lecz nie płaczą nad nimi, cieszą się, że dusze ich bliskich w tych dniach ponowie schodzą na ziemię i można znów się z nimi spotkać. Zstępujące ponownie na ziemię dusze Meksykanie witają hucznymi paradami ulicznymi, kolorowymi dekoracjami oraz ucztą, którą szykują w swoich domach. Obchody Día de los Muertos zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Reklama

Symbole Día de Muertos

Reklama

Najsłynniejszym symbolem Día de los Muertos są oczywiście meksykańskie czaszki, czyli calaveras. Choć są one wszechobecne przez cały rok w wielu Nawiązują onedo postaci La Calavera Catriny – meksykańskiego odpowiednika naszej kostuchy, lecz w zupełnie innym wydaniu - jako radosnej arystokratki, która nosi kolorowe suknie, kapelusze, ostry makijaż i dodatki ze strusich piór. To właśnie ona jest inspiracją do tradycyjnego stroju kojarzonego z Dniem Zmarłych w Meksyku.

Inne symbole Día de los Muertos to: