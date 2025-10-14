Ponidzie oferuje turystom niezapomniane widoki. Zielone pagórki, malownicze domy zagubione wśród pól i drzew. Te krajobrazy często porównywane są do włoskiej Toskanii. Ta kraina leży w Świętokrzyskiem, w Niecce Nidziańskiej, a największymi miejscowościami są Busko-Zdrój, Jędrzejów, Pińczów i Nowy Korczyn.

Pierwsze miejsce

Busko-Zdrój, nazywane najsłoneczniejszym miastem w woj. świętokrzyskim, jest znanym i cenionym uzdrowiskiem. Właśnie zajęło pierwsze miejsce w "Rankingu Polskich Uzdrowisk 2025 - TOP 10" Magazynu Travelist. Na drugiej i trzeciej pozycji uplasowały się Muszyna i Krynica-Zdrój z Małopolski.

Unikatowe wody siarkowe

Busko-Zdrój szczyci się unikatowymi w skali Europy złożami wód siarczkowych. Wody te są stosowane zarówno w leczniczych kąpielach, jak i kuracjach pitnych. Leczy się w Busku-Zdroju choroby układu krążenia, neurologiczne, kardiologiczne oraz schorzenia reumatologiczne. Jest tu wiele nowoczesnych sanatoriów.

Imponujący Park Zdrojowy i tężnia solankowa

Sercem Buska-Zdroju jest Park Zdrojowy, który swoją historią sięga XIX wieku. Na terenie parku znajduje się tężnia solankowa – jedna z największych i najnowocześniejszych w Polsce. Ma ona kształt okręgu o średnicy 72 metrów, składa się z dwóch pierścieni z tarniny i fontanny mgielnej. Można z niej podziwiać panoramę miasta z tarasu widokowego. Jest w Busku-Zdroju zabytkowe Sanatorium Marconi, zaprojektowane przez włoskiego architekta Henryka Marconiego, które przyjmuje kuracjuszy od 1836 roku. W tym zabytkowym budynku mieści sie pijalnia wód leczniczych.