W tym czasie wykonane zostaną m.in. naprawy ścian hali peronowej i kamiennych posadzek, naprawy i modernizacja oświetlenia w hali głównej, w poczekalni i w przejściach podziemnych. Przeprowadzone zostanie także gruntowne czyszczenie całego obiektu.

Tam będą zatrzymywać się pociągi dalekobieżne

Przez ten czas pociągi dalekobieżne będą zatrzymywały się na stacjach Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia, a część składów zostanie tymczasowo skierowana do stacji Warszawa Gdańska i Warszawa Główna.

Bez zmian będą kursowały pociągi regionalne i podmiejskie (Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej), przez tzw. linię średnicową, czyli trasę łączącą Warszawę Zachodnią z Warszawą Wschodnią, na której znajdują się przystanki Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion. Dodatkowo na dworcu Warszawa Śródmieście zatrzymają się także wybrane pociągi PKP Intercity.

Dojazd z lotnisk Chopinai w Modlinie

„W tym czasie linia SKM S3 zostanie podzielona na dwie części. Z Lotniska Chopina do Warszawy Głównej pociągi będą jeździły jako S3, a między Warszawą Wschodnią i Legionowem jako S30. Kursy będą co ok. 60 minut. Niewielkie zmiany w rozkładach jazdy będą dla linii S1, S2, S4 i S40” - poinformował rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert. Koleje Mazowieckie przekazały, że pociągi lotniskowe KM będą kursowały w relacji Modlin - Warszawa Wschodnia - Modlin. Wybrane pociągi skończą bieg na stacji Warszawa Główna lub Warszawa Wschodnia.

Ważne informacje dla pasażerów

Pasażerom pomogą informatorzy PKP, których spotkać będzie można w pobliżu stacji: Warszawa Gdańska, Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście, Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia. Z kolei informatorzy ZTM dyżurować będą w pobliżu Punktu Obsługi Pasażerów na Dworcu Centralnym. W tym czasie wszystkie bilety PKP IC będą honorowane w warszawskiej komunikacji miejskiej. "Pasażerowie, posiadający bilety jednorazowe, odcinkowe i sieciowe wydane na przejazd pociągiem PKP IC od lub do stacji w Warszawie oraz przez stację w Warszawie, będą mogli skorzystać z pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1, S2, S3, S4, S40, metra linii M1 i M2 oraz autobusów 127, 128, 158, 175, 190, 504, 517 i tramwajów linii 1, 6, 7, 15, 22, 24, 25, 28, 61, 76, 77 na odcinkach między dworcami kolejowymi” - przekazał Kunert. Wprowadzone zostanie wzajemne honorowanie wszystkich ważnych biletów między Kolejami Mazowieckimi a PKP Intercity na odcinkach (w obu kierunkach): Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia; Warszawa Zachodnia - Warszawa Główna; Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska.