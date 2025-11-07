Ciechocinek leży na Kujawach, między Toruniem a Włocławkiem. Jest tam unikatowy mikroklimat. Ciechocinek słynie z tężni solankowych. Zbudowane w latach 1824–1859, trzy potężne konstrukcje z drewna dębowego i wiązowego należą do największych tego typu obiektów w Europie. Tężnie nr 1 i nr 2 tworzą imponujący ciąg o długości 1,7 km, a trzecia znajduje się nieopodal Warzelni Soli.

Dywany kwiatowe i sanatoria w Ciechocinku

Ciechocinek to uzdrowisko zatopione w zieleni, latem zadziwiające dywanami kwiatowymi. Jest tam piękny park zdrojowy, gdzie znajduje się m.in. Pijalnia Wód Mineralnych - wzniesioną w latach 1880–1881 w stylu "szwajcarskim". Dziś mieści się tu m.in. sala koncertowa i kawiarnia. Ciechocinek to świetnie wyposażone sanatoria. Ciechocinek stał się uzdrowiskiem w 1836 roku, kiedy zaczęto regularnie stosować tamtejsze solanki do celów leczniczych. Od samego początku posiadał status uzdrowiska państwowego, choć w początkowej fazie działalności sezonowej. Wielką popularność Ciechocinek zdobył w 20-leciu międzywojenny. Bywał tam np. Józef Piłsudski.

Co leczy się w Ciechocinku?

W Ciechocinku leczy się przede wszystkim schorzenia ortopedyczno-urazowe, reumatologiczne, kardiologiczne, naczyń obwodowych, układu nerwowego oraz układu oddechowego. Uzdrowisko specjalizuje się także w leczeniu chorób metabolicznych, takich jak cukrzyca i otyłość.

Wygodny dojazd pociągiem do Ciechocinka

14 grudnia 2025 r. do Ciechocinka wjedzie pierwszy pociąg po 14 latach przerwy. Pociągi będą mogły przejeżdżać zmodernizowaną linią kolejową z prędkością do 120 kilometrów na godzinę. Pasażerowie z Aleksandrowa Kujawskiego do Ciechocinka dotrą w 10 minut, a z Torunia w pół godziny. Od 2026 roku uruchomiony zostanie do uzdrowiska również bezpośrednie kursy z Bydgoszczy.

Seniorzy dojadą do Ciechocinka za 4 zł

Za przejazd na tej trasie osoby powyżej 65. roku życia zapłacą jedynie 4 złote, a w pierwszym miesiącu kursowania wszyscy pasażerowie tylko symboliczną złotówkę.