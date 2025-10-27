Jesień nad Bałtykiem ma ogromny urok. Nie ma tłoku, można rozkoszować się ciszą i spokojem. Powietrze przesiąknięte jest dobroczynnym jodem. Kołobrzeg, położony nad samym Bałtykiem, to jedno z najstarszych i najpopularniejszych uzdrowisk w Polsce. Wiele osób jeździ tam do sanatoriów właśnie jesienią.

Długa historia uzdrowiska

Historia uzdrowiska w Kołobrzegu sięga początków XIX wieku. W 1803 roku otwarto pierwszy zakład kąpieli morskich. W 1872 r. powstała Dzielnica Uzdrowiskowa z parkiem i tężniami. Kołobrzeg słynie z leczniczych borowin i solanek. Po II wojnie światowej baza turystyczno-sanatoryjna została odbudowana i zmodernizowana, a status uzdrowiska oficjalnie Kołobrzeg otrzymał w 1967 roku.

Bogata baza sanatoryjna

Kołobrzeg, otoczony sosnowymi lasami, pełen parków i zieleni, to jesienią idealne miejsce dla tych, którzy szukają ciszy, spokoju i chcą podreperować zdrowie. Leczy się tu choroby dróg oddechowych, układu krążenia, schorzenia reumatyczne i nerwowe. Sanatoria i ośrodki w Kołobrzegu oferują szeroki zakres zabiegów, od balneoterapii przez hydroterapię po fizykoterapię. Baza zabiegowa jest regularnie modernizowana, a bliskość plaży sprawia, że kuracjusze mogą korzystać nie tylko z terapii, ale również codziennych spacerów nad morzem. Zaletą jest bogaty wybór pakietów turnusowych, dostosowanych do różnych potrzeb zdrowotnych.

Co warto zobaczyć w Kołobrzegu?

Znakiem rozpoznawczym miasta jest latarnia morska, która stoi tuż przy wejściu do portu. Historia latarni w Kołobrzegu sięga XVII wieku. Wieże były wielokrotnie przebudowywane. Ostatnia z nich, zbudowana w 1909 roku, została wysadzona przez wojska niemieckie w marcu 1945 roku. Odbudowano ją pod koniec lat czterdziestych. Ciekawe, zabytkowe budynki to m.in. ratusz miejski, fortyfikacje twierdzy, pałac rodziny Brunszwickich czy Bazylika Najświętszej Marii Panny.