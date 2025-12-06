Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 7 grudnia, w trakcie bożonarodzeniowego jarmarku, rozstrzygnie konkurs na szopkę betlejemską. Placówka zachęca, aby tego dnia zabrać ze sobą latarki, dzięki czemu zwiedzając już po zmroku wystawę o Bożym Narodzeniu, będzie można poczuć dawny nastrój tych świąt.

Zabawa, jedzenie i konkurs na najpiękniejszą szopkę

„Jarmark bożonarodzeniowy w skansenie” rozpocznie się w niedzielę o godz. 10. i potrwa do godz. 18. W tym czasie około 40 wystawców prezentować będzie tam rękodzieła, wśród nich świąteczne ozdoby i zabawki, a także kulinaria, według dawnych receptur oraz różnego rodzaju produkty regionalne. W trakcie jarmarku ogłoszone zostaną wyniki konkursu "Szopka betlejemska. Małe dzieło sztuki", który został zorganizowany jeszcze w październiku. - Otrzymaliśmy w sumie 56 prac wykonanych z materiałów naturalnych lub wtórnych - powiedziała w piątek PAP Justyna Cieszyńska z sierpeckiego Muzeum Wsi Mazowieckiej. W dwóch kategoriach wiekowych, dzieci młodszych i starszych, w finale konkursu przyznane zostaną po trzy nagrody i trzy wyróżnienia.

Reklama

Boże Narodzenie na Mazowszu

Oprócz jarmarku, towarzyszących mu koncertów z kolędowaniem, a także bożonarodzeniowych szopek, odwiedzający w niedzielę skansen będą mogli zobaczyć tam również wystawę "Boże Narodzenie na Mazowszu", przygotowaną w dziesięciu chałupach chłopskich wsi rzędowej oraz w dwóch dworach ziemiańskich z przełomu XIX i XX wieku. Ekspozycja ta prezentuje ówczesne tradycje i zwyczaje od Adwentu przez Wigilię i Boże Narodzenie aż po święto Matki Boskiej Gromnicznej. "Na niedzielną wizytę w Muzeum Wsi Mazowieckiej warto zabrać ze sobą latarki, aby zwiedzając już po zmroku bożonarodzeniową wystawę, co będzie możliwe tylko tego dnia, poczuć dawny nastrój tych świąt" - podkreśliła Cieszyńska. Otwarta w piątek ekspozycja „Boże Narodzenie na Mazowszu” będzie czynna w sierpeckim skansenie do końca lutego przyszłego roku, przy czym także w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, 26 grudnia - zawsze do godzin popołudniowych.

Reklama

Miejsce ulubione przez filmowców

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu niedaleko Płocka istnieje od lat 70. XX wieku. Tamtejszy skansen zajmuje obecnie około 60 ha. Znajduje się tam kilkanaście zabytkowych zagród chłopskich, dwa dwory ziemiańskie, a także kuźnia, karczma i wiatrak. Jest także amfiteatr, budynek wystawienniczy i stajnia. Placówka organizuje cykliczne projekty edukacyjne i warsztaty ukazujące codzienne życie na wsi mazowieckiej w ciągu całego roku. W plenerach i we wnętrzach zabytkowych obiektów sierpeckiego skansenu powstawały tak znane filmy, jak np. "Ogniem i mieczem", "Szwadron", "Pan Tadeusz" oraz "Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać".