Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 7 grudnia, w trakcie bożonarodzeniowego jarmarku, rozstrzygnie konkurs na szopkę betlejemską. Placówka zachęca, aby tego dnia zabrać ze sobą latarki, dzięki czemu zwiedzając już po zmroku wystawę o Bożym Narodzeniu, będzie można poczuć dawny nastrój tych świąt.

Zabawa, jedzenie i konkurs na najpiękniejszą szopkę

„Jarmark bożonarodzeniowy w skansenie” rozpocznie się w niedzielę o godz. 10. i potrwa do godz. 18. W tym czasie około 40 wystawców prezentować będzie tam rękodzieła, wśród nich świąteczne ozdoby i zabawki, a także kulinaria, według dawnych receptur oraz różnego rodzaju produkty regionalne. W trakcie jarmarku ogłoszone zostaną wyniki konkursu "Szopka betlejemska. Małe dzieło sztuki", który został zorganizowany jeszcze w październiku. - Otrzymaliśmy w sumie 56 prac wykonanych z materiałów naturalnych lub wtórnych - powiedziała w piątek PAP Justyna Cieszyńska z sierpeckiego Muzeum Wsi Mazowieckiej. W dwóch kategoriach wiekowych, dzieci młodszych i starszych, w finale konkursu przyznane zostaną po trzy nagrody i trzy wyróżnienia.

Reklama
Mazowsze Marek Bazak W plenerach i we wnętrzach zabytkowych obiektów sierpeckiego skansenu powstawało wiele filmów / PAP / MAREK BAZAK
To idealny czas na szybki wyjazd do sanatorium. Nie ma kolejek, komfort, relaks
To idealny czas na szybki wyjazd do sanatorium. Nie ma kolejek, komfort, relaks

Zobacz również

Boże Narodzenie na Mazowszu

Oprócz jarmarku, towarzyszących mu koncertów z kolędowaniem, a także bożonarodzeniowych szopek, odwiedzający w niedzielę skansen będą mogli zobaczyć tam również wystawę "Boże Narodzenie na Mazowszu", przygotowaną w dziesięciu chałupach chłopskich wsi rzędowej oraz w dwóch dworach ziemiańskich z przełomu XIX i XX wieku. Ekspozycja ta prezentuje ówczesne tradycje i zwyczaje od Adwentu przez Wigilię i Boże Narodzenie aż po święto Matki Boskiej Gromnicznej. "Na niedzielną wizytę w Muzeum Wsi Mazowieckiej warto zabrać ze sobą latarki, aby zwiedzając już po zmroku bożonarodzeniową wystawę, co będzie możliwe tylko tego dnia, poczuć dawny nastrój tych świąt" - podkreśliła Cieszyńska. Otwarta w piątek ekspozycja „Boże Narodzenie na Mazowszu” będzie czynna w sierpeckim skansenie do końca lutego przyszłego roku, przy czym także w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, 26 grudnia - zawsze do godzin popołudniowych.

Wielki QUIZ o Grecji. 100 proc. dla nielicznych, wytrawnych znawców
Wielki QUIZ o Grecji. 100 proc. dla nielicznych, wytrawnych znawców

Zobacz również
Reklama

Miejsce ulubione przez filmowców

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu niedaleko Płocka istnieje od lat 70. XX wieku. Tamtejszy skansen zajmuje obecnie około 60 ha. Znajduje się tam kilkanaście zabytkowych zagród chłopskich, dwa dwory ziemiańskie, a także kuźnia, karczma i wiatrak. Jest także amfiteatr, budynek wystawienniczy i stajnia. Placówka organizuje cykliczne projekty edukacyjne i warsztaty ukazujące codzienne życie na wsi mazowieckiej w ciągu całego roku. W plenerach i we wnętrzach zabytkowych obiektów sierpeckiego skansenu powstawały tak znane filmy, jak np. "Ogniem i mieczem", "Szwadron", "Pan Tadeusz" oraz "Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać".